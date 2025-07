Sara Andrade 18 JUL 2025 - 05:30h.

¿Cuánta agua hay que beber al día para estar bien hidratados? El divulgador Mariano Bueno ha escrito un manual para sacarnos de dudas

En torno a una buena hidratación, mucho más en verano o cuando suben las temperaturas, surgen muchas dudas: cuánta agua debemos beber, a qué horas es mejor hacerlo, qué tipo de agua es más recomendable, cómo hay que beberla... Seguramente habrás oído que, salvo personas con enfermedades o patologías determinadas, lo más normal es que la ingesta de agua al día sea de dos a tres litros.

¿Qué dice la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria al respecto? Sobre esto estableció en 2010 que las cantidades adecuadas para la población europea, considerando temperaturas y actividades físicas moderadas, fueran de 2 litros para mujeres (2,3 en embarazadas y 3 en lactantes) y 2,5 litros para hombres. Sin embargo, esa cantidad incluye la que aportan los alimentos, que se calcula que es entre el 20% y el 30% de media. Algunos investigadores van más allá y aseguran que hay que beber un mínimo de 3,7 litros al día los hombres y 2,7 litros las mujeres.

Tal y como explica, Mariano Bueno, experto y pionero en agricultura ecológica, y autor de 'El Milagro Azul' (editorial Zenith, 2025), muchos nutricionistas creen que esta cantidad es excesiva. "El sentido común nos diría que la ingesta de líquidos probablemente sea adecuada si rara vez tenemos sensación de sed y si la orina es incolora o de color amarillo". En lo que asegura que hay consenso es que una ingesta inferior al litro y medio no es recomendable porque algunos procesos metabólicos como la absorción de alimentos o los procesos circulatorios o de limpieza interior no se realizan correctamente.

¿Es o no correcta entonces la ingesta de ocho vasos de agua al día? Este experto la apoya, ya que considera que hay que beber un vaso de agua aproximadamente cada hora, es decir, que sería bueno que bebiéramos entre ocho y diez vasos al día. Lo importante: no esperar a tener sed porque si esperamos nuestro cuerpo seguramente ya ha entrado en estrés hídrico.

Cinco momentos del día para beber agua

Para tener una buena hidratación durante el día hay momentos que son más propicios que otros, por ejemplo, no se recomienda beber agua durante las comidas porque altera la proporción de agua y jugos gástricos del estómago, interviniendo en el proceso digestivo. Sabemos que es difícil, pero no lo es tanto beber antes de comer, un vaso de agua sería lo recomendable, y, sobre todo, después de la noche. Si te levantas con la boca seca, lo mejor es beber agua en ayunas para hidratar el cuerpo. "Lo ideal es optar por beber agua sola y no confiar esa necesaria rehidratación al socorrido café o a las infusiones matutinas, los zumos o las bebidas azucaradas". Es sencillo, ante la duda, solo agua.

Entonces, ¿qué pasa con el agua con limón a primera hora de la mañana? Mariano Bueno la recomienda si el agua que tenemos disponible es "dura", es decir, con altos contenidos en sales de calcio, porque el ácido del zumo del limón ayuda a disolver las moléculas de cal. "Lo interesante de esta saludable práctica es que al mismo tiempo el zumo de limón es un gran concentrado de compuestos vegetales bioactivos, como las vitaminas, los polifenoles o los bioflavonoides, que tienen poderosos efectos desinfectantes, antioxidantes y antiinflamatorios", subraya en su libro 'El Milagro Azul'. Si optamos por el agua con limón, tendrá que ser media hora antes de comer para absorber todos esos beneficios.

Ya sabemos qué hacer cuando nos despertamos, pero, ¿hay que beber agua antes de ir a dormir? Si no eres una persona con problemas urinarios, lo más recomendable es que sí bebas agua antes de descansar. Esa sería la forma de evitar despertarse con la necesidad de beber agua urgentemente a media noche que, como se podría pensar, afecta a tu sistema renal, digestivo y cardiovascular.

Si vas a hacer ejercicio recuerda que debes tomar de 100 a 200 ml de agua cada 15 o 20 minutos telecinco.es

Y otro gran dilema: si hacemos ejercicio, ¿cuándo debemos beber agua? Si vas a hacer deporte, se recomienda que bebas un vaso o dos de agua antes de realizar el ejercicio, por lo menos dos horas antes. Si estás realizando una actividad física intensa, recuerda que debes tomar de 100 a 200 ml de agua cada 15 o 20 minutos. "Realizar pausas para beber también ayuda a recuperar el aliento y evitar llegar a niveles altos de fatiga", subraya.

