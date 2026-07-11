Antoni Mateu 11 JUL 2026 - 07:00h.

Un equipo médico español ha descubierto gracias a un nuevo estudio que las enfermedades coronarias afectan a la disfunción eréctil

Disfunción eréctil y suelo pélvico: una relación desconocida, pero cierta

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Un equipo de médicos español descubre la relación "directa" entre enfermedades coronarias y disfunción eréctil. El estudio ha sido llevado a cabo por parte de la clínica de salud sexual y reproductiva Boston Medical.

La doctora Olga Lucía Aristizábal, quién es coautora del estudio, explica que "la disfunción eréctil puede no ser sólo un problema de salud sexual, sino también, un indicador de riesgo cardiovascular". La correlación de incidencia hallada en esta investigación, a su vez, determina que "la enfermedad cardiovascular duplica el riesgo de disfunción eréctil", explica.

"La relación entre el corazón y la erección es directa"

92 han sido las personas con enfermedad coronaria que han participado en el estudio. De acuerdo con los expertos, "la erección depende de un buen flujo sanguíneo hacia el pene, por lo que cualquier alteración vascular, como la que se produce en la enfermedad coronaria, puede comprometer la disfunción eréctil".

Así pues, partiendo de este escenario, los expertos no sólo establecieron el rango de incidencia. También se dieron cuenta de que, cuanto más complicada es la enfermedad cardiovascular de la persona, mayor es la impotencia sexual presentada.

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De esta forma, la investigación detalla que "cuántos más factores de riesgo cardiovascular presenta la persona, mayor es la severidad de la disfunción eréctil. Así mismo, se han observado alteraciones en el flujo sanguíneo del pene". Y del fenómeno localizado, el equipo médico traslada la afección a un plano más general: "Se refuerza la hipótesis de que la disfunción eréctil puede implicar una enfermedad vascular sistémica y no sólo una alteración localizada".

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"Más allá del ámbito sexual"

La doctora Aristizábal también ha señalado de la importancia que tiene la disfunción eréctil como "posible señal". Al haberse encontrado una correlación directa y donde más complicaciones presenta la enfermedad implica más severidad, "la disfunción eréctil puede aparecer antes de que se produzcan eventos cardiovasculares graves, como un infarto".

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En esta línea, anima a acudir a la consulta por este motivo ya que "también permite evaluar la salud del corazón y actuar de forma preventiva".

Las enfermedades coronarias en España fueron la primera causa de fallecimiento

¿Cuál es la incidencia de enfermedades coronarias en nuestro país? En España se colocaron como la primera causa de fallecimiento en 2020, con un 24,3% de los casos totales. Así lo ilustra la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria dentro del Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud (PAPPS).

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Adicionalmente, la enfermedad isquémica del corazón representó el 6% de la tasa de mortalidad total, de acuerdo con la Fundación Española del Corazón.

Por su parte, la Sociedad Española de Cardiología, expone una cifra media de 70.000 infartos de miocardio anuales en nuestro país. En 2024, además, se reportaron un total de 26.851 decesos por enfermedades isquémicas del corazón.

Cardiopatía isquémica, infarto agudo de miocardio y angina de pecho son de las tres presentaciones de patologías cardíacas más frecuentes en nuestro país.