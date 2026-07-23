El Hospital Universitario La Luz ha desarrollado el primer implante de una válvula mitral por vía percutánea en la sanidad privada española

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El Hospital Universitario La Luz, perteneciente al Grupo Quirónsalud, ha marcado un nuevo hito en la cardiología intervencionista al realizar, en la sanidad privada española, el primer implante de una válvula mitral por vía percutánea (TAVI-in-valve mitral) sobre una prótesis biológica quirúrgica degenerada por estenosis. La intervención, realizada mediante catéter, ha sido llevada a cabo por el Dr. Jorge Palazuelos, responsable de la Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del centro hospitalario, junto a un equipo multidisciplinar de especialistas.

El procedimiento se realizó en una paciente de 82 años que presentaba una prótesis biológica mitral implantada hace quince años y que había degenerado con el paso del tiempo, provocando una estenosis mitral severa y una insuficiencia mitral moderada. Además, la paciente padecía una insuficiencia tricuspídea severa y síntomas incapacitantes como fatiga, disnea e hinchazón de las extremidades inferiores, que limitaban de forma importante su calidad de vida.

Debido a la elevada complejidad clínica del caso y al alto riesgo que suponía una nueva cirugía cardíaca convencional, el caso fue valorado por el Heart Team del hospital, integrado por cardiólogos clínicos, hemodinamistas, cirujanos cardíacos, especialistas en imagen cardiaca y anestesiólogos Tras la evaluación conjunta, se decidió optar por un abordaje percutáneo como la alternativa más segura y eficaz para la paciente.

Una alternativa mínimamente invasiva para pacientes de muy alto riesgo

"La evolución de la cardiología intervencionista ha cambiado por completo el tratamiento de estos pacientes. Hoy podemos ofrecer alternativas mínimamente invasivas a personas con un riesgo quirúrgico muy elevado, evitando una reintervención a corazón abierto y reduciendo significativamente las complicaciones asociadas", explica el Dr. Jorge Palazuelos.

La intervención consistió en implantar una nueva válvula dentro de la prótesis mitral previamente implantada y ya degenerada mediante un acceso percutáneo por punción transeptal. Todo el procedimiento se llevó a cabo con anestesia local y sedación consciente, guiado mediante ecocardiografía transesofágica e imagen de alta precisión, sin necesidad de abrir el tórax ni utilizar circulación extracorpórea.

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Esta técnica representa una alternativa terapéutica de enorme valor para pacientes que, por su edad avanzada o por la presencia de múltiples patologías asociadas, presentan un riesgo muy elevado para someterse a una segunda intervención quirúrgica.

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Innovación para ampliar las opciones de tratamiento

"La posibilidad de reparar una prótesis mitral degenerada mediante catéter supone un avance muy importante para pacientes que hace unos años apenas disponían de opciones terapéuticas. Con esta técnica conseguimos ofrecer un tratamiento más seguro, menos agresivo y con una recuperación mucho más rápida", destaca el Dr. Palazuelos.

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La realización de este procedimiento consolida al Hospital Universitario La Luz como uno de los centros de referencia en cardiología estructural e intervencionista, incorporando las técnicas más avanzadas para el tratamiento de enfermedades valvulares complejas.

"La apuesta por procedimientos percutáneos nos permite ampliar las posibilidades terapéuticas en pacientes de edad avanzada o con elevado riesgo quirúrgico, mejorando tanto su calidad de vida como su pronóstico y reduciendo los tiempos de hospitalización y recuperación", concluye el doctor.