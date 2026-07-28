telecinco.es 28 JUL 2026 - 10:26h.

Las nuevas medidas de la ley antitabaco reabren el debate

Desde la OMS aseguran que las políticas contra el tabaco están estancadas

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El Gobierno de España acaba de anunciar nuevas medidas en la lucha contra el tabaquismo. Entre ellas, prohíbe fumar en terrazas y playas, además de reforzarse la prohibición de la venta y el consumo de productos de vapeo y tabaco por parte de menores de 18 años. A pesar de este paso, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) insisten en que las políticas están estancadas y diversos expertos piden una revisión urgente para encontrar alternativas que, aunque no estén totalmente exenta de riesgo, minimicen el daño.

“El objetivo de reducir la prevalencia del tabaco de combustión al 5% es un objetivo internacional que muchos países están en vía de conseguir. España se tiene que incorporar a esas alternativas que están funcionando en otros países sabiendo que habar de riesgos reducido no es hablar de productos inocuos. Hay que buscar medidas nuevas y la manera es que los fumadores dejen de fumar ofreciéndoles alternativas de bajo riesgo y que los jóvenes no se incorporen al consume de nicotina”, afirma Miguel de la Guardia, catedrático de Química Analítica de la Universidad de Valencia.

El experto insiste en la importancia de reducir el consumo de tabaco en “los fumadores empedernidos, que ya necesitan la nicotina en su vida cotidiana. Es importante evitar la introducción de nuevos agentes como consumidores de tabaco de combustión”, termina diciendo.

El debate ya está abierto y existen diferentes propuestas con un mismo fin común: proteger a los menores y disminuir el consumo de cigarrillos. Estos dos asuntos siguen siendo prioritarios en la salud pública.