Alerta sanitaria por un conocido medicamento usado para paliar náuseas y vómitos

Se ha producido la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas del lote afectado

Alerta alimentaria: detectan la presencia de salmonella en un salchichón vendido en España

Compartir







La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha emitido una alerta sanitaria sobre un conocido medicamento para paliar las náuseas y los vómitos. Se trata del fármaco Metoclopramida Kern Pharma 5 mg/ml solución inyectable EFG que puede tener presencia de ampollas que contienen otro medicamento, pero etiquetadas como Metoclopramida Kern Pharma.

Estas ampollas, añade la Aemps, son de menor tamaño y presentan un anillo blanco en lugar de rojo. El organismo aclara que la presentación afectada es la denominada Metoclopramida Kern Pharma 5 mg/ml solución inyectable EFG. Pero el lote distribuido objeto de esta retirada figura etiquetado con la denominación anterior Metoclopramida Kern Pharma 10 mg/2 ml solución inyectable EFG.

Después del aviso sobre la alerta sanitaria, se ha producido la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas del lote afectado y la devolución al laboratorio por los cauces habituales.

¿Qué es la Metoclopramida Kern Pharma?

Metoclopramida Kern Pharma es un antiemético y contiene un principio activo denominado "metoclopramida". Este fármaco actúa en una zona del cerebro que previene las náuseas o los vómitos que pueden aparecer después de una operación, por una migraña o los provocados por la radioterapia y se usa en adultos.

En el caso de los niños, se usa solo si otros tratamientos no funcionaran o no se pueden utilizar.