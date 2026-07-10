La alerta afecta a dos lotes de harina de garbanzo distribuidos inicialmente en Baleares

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria por la presencia de gluten no declarado en el etiquetado de un lote de harina de garbanzo de la marca Harinas de Mallorca.

La notificación ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para facilitar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Lotes afectados por la alerta

La alerta afecta al producto 'Harina de garbanzo' de la marca Harinas de Mallorca, concretamente a los siguientes lotes: Lote L7261205, con fecha de consumo preferente del 31 de enero de 2027, y Lote 05270401, con fecha de consumo preferente del 30 de abril de 2027.

Según la información disponible, la distribución inicial del producto se ha realizado en Islas Baleares, aunque la AESAN no descarta que haya podido ser redistribuido a otras comunidades autónomas. La Agencia recuerda que la presencia de un alérgeno no declarado supone un riesgo para las personas con enfermedad celíaca, alergia al trigo o sensibilidad al gluten, ya que podrían consumir el producto creyendo que está libre de este componente.

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Por ello, recomienda a quienes padezcan algún problema derivado de la ingesta de gluten que se abstengan de consumir los lotes afectados.

Sin riesgo para el resto de la población

La AESAN subraya que esta incidencia no supone ningún riesgo para la población general, por lo que las personas que no presenten intolerancia o alergia al gluten pueden consumir el producto sin problemas.

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Como ocurre en este tipo de alertas alimentarias, las autoridades sanitarias trabajan para garantizar la retirada de los lotes afectados y evitar que continúen a la venta.