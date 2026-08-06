El hantavirus persistió hasta casi seis años en el semen de un hombre infectado con la variante Andes

El paciente presentó síntomas leves en Francia que luego fueron diagnosticados como hantavirus y viajó a España asintomático.

Compartir







Las autoridades francesas han informado este jueves que una persona franco-argentina que estuvo de turismo por Francia durante la segunda quincena de julio ha dado positivo en hantavirus y ha sido aislada "junto a su familia en España".

"El caso acudió a los servicios médicos en Francia, con un cuadro muy leve, que posteriormente Francia identificó como hantavirus", ha indicado Sanidad, que ha confirmado que el paciente viajó después a España "ya asintomático y, por lo tanto, ya no podía contagiar". "En estos momentos, el paciente se encuentra bien", ha confirmado.

A través de un comunicado, el Ministerio de Sanidad francés ha explicado que el turista no ha presentado apenas síntomas, así como ha determinado el tipo de variedad del virus. En este caso, el Centro Nacional de Referencia (CNR) ha determinado que se trata de la variante Andes, común en Sudamérica. Este tipo de virus, según advierten, se puede transmitir entre personas con contactos estrechos y prolongados.

Es por ello que desde el Gobierno francés han señalado que se están poniendo en marcha todas las medidas de gestión para poder atender al paciente y repasar las etapas de su viaje. Además, un grupo de expertos científicos se reunirá esta tarde para determinar los pasos a seguir.

PUEDE INTERESARTE Sanidad publica una lista de consejos para evitar el contagio por hantavirus a los españoles que viajen a Argentina o Chile

El departamento francés de Sanidad también ha indicado que se ha puesto en marcha un dispositivo de coordinación europea y ha asegurado que hay una plena movilización y que informarán "regularmente" sobre la evolución de la situación.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tanto desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) como desde los servicios de Salud Pública de Galicia se están realizando los estudios precisos para determinar qué acciones han de tomarse, prosiguen las fuentes, según las cuales se están poniendo en marcha los procedimientos para gestionar este caso y los posibles contactos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El origen del brote

El 1 de abril de este año, el crucero MV Hondius, que había zarpado del puerto argentino de Ushuaia con destino a Cabo Verde, fue el escenario del brote de hantavirus. Entre los evacuados, había 14 españoles que permanecieron aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Dos de ellos, dieron positivo por hantavirus durante el aislamiento, según informó el Ministerio de Sanidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No obstante, el pasado 2 de julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio por finalizado el brote después de que la última persona involucrada cumpliera con el período de cuarentena.

¿Cómo se contagia el hantavirus?

El hantavirus -cuyos síntomas son similares a los de la gripe- es una enfermedad viral que se transmite principalmente por contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados. La variante andes es un subtipo identificado como predominante en Chile y Argentina, especialmente en la Patagonia, y puede contagiarse entre personas, aunque es una transmisión poco frecuente y por contacto estrecho y prolongado

Según apuntó el Ministerio de Sanidad en un informe, las personas que contraen hantavirus lo hacen generalmente por inhalación, cuando se respira en lugares abiertos o cerrados donde las heces o la orina de los roedores infectados desprenden el virus. También se puede producir por contacto directo, al tocar roedores vivos o muertos infectados, así como las heces o la orina de estos roedores.

Respecto a los síntomas, en el caso de la variedad Andes, tras una incubación de entre una y seis semanas, la infección se hace notar a través de la fiebre, los dolores musculares y el cansancio. En los casos más extremos, se puede producir una insuficiencia renal o dificultades respiratorias graves.