Sanidad valora riesgo bajo de hantavirus a las personas que viajen a Argentina y Chile, donde el virus es endémico

Así trabaja el único laboratorio de España en el que se analizan las PCR de hantavirus: "Lo primero que hacemos es inactivar el virus"

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El Ministerio de Sanidad ha determinado que es bajo el riesgo de contagio de hantavirus para los ciudadanos españoles y resto de europeos que viajen a Argentina o Chile, países donde es endémico. La dirección General de Salud Pública ha difundido una lista de consejos para minimizar el riesgo, entre ellos, almacenar los alimentos en contenedores sellados, no entrar en contacto con roedores o sus excrementos, evitar la acampada en zonas naturales, donde puede haber madrigueras de estos animales que son reservorios del virus.

La probabilidad de propagación sería muy baja dentro de Europa continental, porque los roedores que transmiten hantavirus no se encuentran en esta zona, según el documento de la Dirección General de Salud Pública destinada a viajeros internacionales.

Sanidad estima que el riesgo para los viajeros a estos países, zonas endémicas, pero insta a tomar precauciones para reducir la posibilidad de infección.

Lo primero: evitar el contacto con roedores, tanto vivos como muertos, así como con sus excretas, madrigueras o nidos.

tanto vivos como muertos, así como con sus excretas, madrigueras o nidos. Almacenar los alimentos en contenedores sellados y mantenerlos fuera del alcance de los roedores

y mantenerlos fuera del alcance de los roedores Evitar dejar el equipaje u otros enseres en el suelo

Evitar dormir directamente sobre suelo

Usar aislantes o tiendas de campaña si se acampa o pernoctar en zonas cercanas a nidos o madrigueras o en áreas cercanas al hábitat natural de los animales

Eliminar todos los residuos y depositarlos en contenedores a prueba de roedores

Mantener una adecuada higiene de manos, lavándolas frecuentemente con agua y jabón.

A día de hoy no existen vacunas ni tratamientos antivirales específicos para prevenir o tratar la infección. La cepa Andes tiene una alta mortalidad, según la OMS.

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Atención a cualquier síntoma de fiebre, sospechoso de hantavirus

Si al regreso de estos países aparecen síntomas compatibles con la enfermedad, Salud Pública emplaza a quedarse en casa, ponerse mascarilla tipo FFP-2, evitar el contacto físico con otras personas y solicitar asistencia médica por vía telefónica informando del antecedente de su viaje. En cualquier caso, es siempre recomendable acudir a un Centro de Vacunación Internacional para ampliar la información.

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Los hantavirus son un grupo de virus transmitidos por roedores que pueden causar una enfermedad poco frecuente, aunque potencialmente grave. La infección se produce habitualmente por contacto con estos animales o con su orina, excrementos o saliva, principalmente a través de la inhalación de partículas contaminadas.

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En América pueden provocar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una enfermedad respiratoria grave con una tasa de letalidad de hasta el 50 %, mientras que en Europa y Asia, causan la fiebre hemorrágica con síndrome renal.

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De estos virus, la cepa Andes, presente en la cordillera andina de Argentina y Chile, responsable del brote en el crucero MV Hondius, es el único del que se ha documentado transmisión limitada de persona a persona, en situaciones de contacto estrecho prolongado, a menudo en espacios cerrados, como fue el caso de este buque.

Los síntomas se inician entre una y seis semanas después de haber entrado en contacto con el virus; la enfermedad comienza con fiebre, malestar general y dolores musculares, y la mitad de los pacientes pueden experimentar dolor abdominal, cefalea, náuseas y vómitos. A los pocos días aparecen tos y dificultad respiratoria.

Recomendaciones también por el brote de ébola

Sanidad también ha elaborado una serie de consejos para personas que vayan a desplazarse a las zonas de la República Democrática del Congo y Uganda afectadas por un brote de ébola por el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional.

El ébola se propaga por contacto directo (a través de las membranas mucosas o de heridas en la piel) con órganos, sangre, secreciones y otros fluidos corporales, como orina, saliva, sudor, heces, vómitos, leche materna y semen de personas infectadas, o por contacto indirecto con materiales (ropa, ropa de cama, agujas y equipos médicos) contaminados por dichos líquidos. Las personas no son contagiosas hasta que aparecen los síntomas.

Los animales salvajes infectados (murciélagos de la fruta, chimpancés, gorilas, monos, antílopes y puercoespines), vivos o muertos, también pueden contagiar, y las ceremonias de inhumación que implican contacto directo con el cadáver pueden contribuir a la transmisión.

La OMS no aconseja restricción de viaje con los dos países afectados, pero se recomienda reforzar las medidas de higiene personal, evitar el contacto estrecho con personas sintomáticas, con los cuerpos de los fallecidos por esta enfermedad, así como con fluidos corporales o posibles objetos contaminados y con animales, vivos o muertos, lavar y pelar las frutas y verduras antes de consumirlas y mantener relaciones sexuales con protección.

Las personas que presenten signos y síntomas compatibles deben acudir de forma urgente a un centro sanitario.