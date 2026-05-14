Candela Hornero Madrid, 14 MAY 2026 - 14:23h.

Un estudio realizado por investigadores suizos detectó la persistencia del virus en el aparato reproductor masculino años después de la infección

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Desde el brote detectado en el crucero 'MV Hondius', el hantavirus ha pasado de ser una enfermedad prácticamente desconocida para gran parte de la población a ocupar titulares en todo el mundo.

Un brote que inevitablemente ha despertado nuestros fantasmas del pasado y nos ha recordado a lo vivido en 2020 con la pandemia de covid-19, aunque los expertos han insistido desde el principio en que no tiene nada que ver.

La variante que ha afectado a los pasajeros del crucero es la Andes orthohantavirus (ANDV), la única cepa de hantavirus con capacidad demostrada de transmitirse entre humanos. Este virus puede provocar una enfermedad grave conocida como síndrome cardiopulmonar por hantavirus (HCPS), que comienza con síntomas inespecíficos, similares a los de una gripe, y que puede evolucionar rápidamente hasta causar un fallo cardiopulmonar severo. Su mortalidad alcanza entre el 25% y el 40% de los casos, según el brote.

Por esta enfermedad han fallecido ya tres personas que viajaban a bordo del barco y, por el momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado 11 casos relacionados con el brote. En España, los 13 pasajeros que regresaron permanecen en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla. Uno de ellos, un hombre de 70 años, ha dado positivo y presenta febrícula y síntomas respiratorios.

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Uno de los aspectos que más debate ha generado desde el inicio del brote es su capacidad de transmisión. Hasta ahora, los expertos han dejado claro que para que se produzca el contagio es necesario un contacto muy estrecho y prolongado, como el que se habría dado dentro del crucero, donde unas 147 personas convivieron durante días en espacios reducidos.

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Aunque todavía existen pocos estudios sobre el virus Andes debido al reducido número de casos registrados, algunos trabajos han permitido comprender mejor cómo se comporta. Uno de los más relevantes fue el análisis del brote originado tras un cumpleaños en Argentina en 2018, que dejó 34 contagios y 11 muertes y permitió documentar con más detalle la transmisión entre personas.

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Hantavirus en el semen casi seis años después

También, otro estudio publicado en 2023 en MDPI y realizado por investigadores suizos fue un paso más allá al detectar la persistencia del virus en el aparato reproductor masculino años después de la infección. Los científicos hicieron el seguimiento de un hombre que había superado el síndrome cardiopulmonar por hantavirus seis años antes y descubrieron que el material genético del virus Andes seguía presente en semen al menos 71 meses después del contagio.

El análisis del genoma viral mostró muy pocas mutaciones con el paso del tiempo —solo dos pequeñas variaciones y una deleción genética—, lo que sugiere que el virus apenas seguía replicándose. Además, los investigadores descartaron que el material genético viral se hubiera integrado en el ADN del paciente.

El estudio también comprobó que el hombre mantenía una respuesta inmunitaria fuerte y duradera, con anticuerpos capaces de neutralizar el virus incluso años después de haber pasado la enfermedad.

En conjunto, los resultados apuntan a un posible potencial de transmisión sexual del virus Andes, aunque los propios investigadores subrayan que no lograron aislar partículas virales infecciosas en las muestras analizadas, por lo que el hallazgo no demuestra que el paciente pudiera seguir contagiando.

El virólogo molecular Juan Lama explica en un análisis divulgado en LinkedIn recientemente que los testículos son considerados "sitios inmunológicamente privilegiados", una característica que podría favorecer la persistencia prolongada de algunos virus en el organismo.

La posibilidad de transmisión entre personas ya había sido analizada en otros trabajos previos. Una revisión publicada en 2023 en la revista The Lancet Infectious Diseases señalaba que los mayores riesgos de contagio se habían observado en parejas sexuales, convivientes y personas que compartían espacios cerrados durante la fase inicial de síntomas.

Además, otro estudio prospectivo publicado en 2024 detectó material genético del virus en saliva y otros fluidos corporales durante la fase aguda de la infección, reforzando la hipótesis de transmisión interpersonal en situaciones de contacto estrecho.