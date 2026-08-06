Puri Ruiz 06 AGO 2026 - 07:15h.

La divulgadora Alejandra Vásquez explica los motivos por los que muchas mujeres han visto alterado su ciclo menstrual por el calor este verano

Victoria González-Villafáñez, ginecóloga, advierte sobre la alteración menstrual: "No se le da importancia hasta que aparece el deseo de ser madre"

Compartir







Antes de nada, una pregunta: si tienes la regla, ¿has notado alteraciones de tu ciclo menstrual este verano? Resulta que Alejandra Vásquez Portillo, educadora del ciclo menstrual y la persona que hay tras la cuenta de Instagram Nación Ovulación, con más de 116.000 seguidores, confirmó que muchas mujeres notaron desarreglos en el mes de junio. ¿A qué es debido? Hemos charlado con esta experta de las fluctuaciones de la menstruación y la ovulación, pero también del enfoque de la medicina tradicional sobre nuestros ciclos y del uso de medicamentos en edad fértil, perimenopausia, menopausia… Sus reflexiones han sido tan interesantes como inspiradoras.

Las 'apps' para controlar los ciclos: ¿son buenas o malas?

Pregunta: Dices que no deberíamos llevar un control de nuestra menstruación en aplicaciones móviles. ¿Por qué?

Respuesta: son prácticas, intuitivas, atractivas y muy útiles para pasar de no haber tenido nunca conciencia de cuándo tenemos nuestras menstruaciones a un lugar donde anotemos esa información. Sin embargo, no lo recomendaría como un registro permanente y mucho menos como método anticonceptivo, ya que es una versión actualizada del método del ritmo, que hoy ya se considera obsoleto. La mayoría de las mujeres en la actualidad tenemos ciclos irregulares; además, hay etapas en las que fluctúan: pubertad, perimenopausia, tras un embarazo o una pérdida gestacional. Esto, sin mencionar el manejo poco ético de nuestros datos más íntimos por parte de estas empresas, que pueden ir a parar a grandes corporaciones que las usan con fines publicitarios. Además, en países en los que el aborto es ilegal se ha llegado a usar para perseguir a mujeres que han interrumpido voluntariamente su embarazo.

¿Cómo sientes que afecta al ciclo menstrual el uso de dispositivos móviles?

La luz de las pantallas de los móviles afecta a las señales que recibe nuestro hipotálamo. También altera nuestro ritmo circadiano y, en consecuencia, a todo nuestro ciclo menstrual. Mediante la luz solar, el hipotálamo recibe la indicación de producir ciertas hormonas según el momento del día. Las mujeres estamos muy expuestas a la luz de los dispositivos móviles y esto impacta en la producción de melatonina, que es la hormona del descanso, pero también la que permite a las hormonas menstruales y sexuales hacer su trabajo.

Hemos avanzado con respecto a hace décadas normalizando hablar de la menstruación, que antes era un tabú. ¿En qué hemos retrocedido?

Celebro muchísimo que hablemos más de la menstruación, pero me parece que no hablamos lo suficiente sobre la ovulación. La mirada solo se pone en la sangre, no en ovular, y la meta debería ser que nuestros ovarios cumplan su función. Este cambio de paradigma, colocar a la ovulación en el centro, cambiaría la manera en la que se diagnostican la mayoría de males ginecológicos desde la medicina moderna. Un ejemplo claro son los anticonceptivos orales: las mujeres perciben un problema cuando no hay sangrado menstrual, pero no piensan en si los ovarios están cumpliendo con su función hormonal.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿A qué se debe que hoy se receten tantos fármacos para la perimenopausia o la menopausia?

Esto conecta con lo anterior: nos centramos en la menstruación y no en la ovulación. Cuando esta desaparece, desaparecen los beneficios de la producción de estrógenos y, sobre todo, de progesterona. A nivel cardiovascular, óseo, muscular y cognitivo, se ha demostrado que la progesterona actúa como sanadora y reparadora. Las mujeres modernas tenemos niveles muy bajos de esta hormona, y lo podemos notar en los síntomas que tenemos ciclo tras ciclo, que suelen ser medicados: analgésicos, anticonceptivos o terapia hormonal sustitutiva, a la que no me opongo del todo, sobre todo en esa etapa en la que ovular se empieza a poner cuesta arriba. Pero estamos llegando a los 45, 50, 55…, llenas de síntomas por no haber priorizado la ovulación en nuestra etapa de fertilidad. Eso sí: la menopausia es una transición natural y una señal de evolución: tras nuestra etapa reproductiva, seguimos aportando a nuestro grupo social.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Recientemente hablaste de que en junio se desregularon muchas mujeres: ¿por qué entonces y de qué manera afectan las olas de calor al ciclo menstrual?

Muchas, muchísimas mujeres han estado expresando cómo el verano de 2026 ha afectado a sus ciclos menstruales y a su sangrado, lo cual nos invita a reflexionar sobre cómo el cambio climático está impactando en el cuerpo de las mujeres. Junio de 2026 ha sido catalogado como el segundo junio más caliente de la historia, solo superado por junio de 2024. Yo tuve mi ciclo más largo en junio de 2024 y el más corto en junio de 2026. El calor, la luz…, son los factores más sutiles pero que tienen más efectos sobre ciclos y ovulaciones. Si el hipotálamo detecta cambios en la temperatura o en la luz, va a alterar el funcionamiento de nuestro ciclo menstrual, porque descansa sobre nuestro ritmo circadiano, el reloj madre, y si afecta al descanso, afecta a todo lo demás.

¿Qué recomendarías a una mujer en pleno ciclo menstrual, en perimenopausia y en menopausia?

Que registren su ciclo menstrual, desde la menarquia [primera regla] hasta la menopausia. Sugiero hacerlo con un método como el sintotérmico, un método de observación científica basado en el flujo, la temperatura, las características anatómicas del cérvix… Hay otros biomarcadores, como la digestión y el sueño, que nos pueden ayudar a saber si estamos antes o después de la ovulación, cuánto están durando nuestros ciclos. Es importante prestar atención a la fase lútea para procurar suficientes reservas de progesterona que nos sirvan cuando ya no la produzcamos de manera natural.