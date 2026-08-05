Alberto Rosa 05 AGO 2026 - 20:29h.

El agente llevaba más de 10 años trabajando en la unidad cinológica de la Comandancia de Zamora

El guardia civil que mató a su exmujer en el cuartel de Llanes sustrajo el arma a un compañero y huyó disparando a los agentes, que lo abatieron

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Continúa la investigación por la muerte de una agente de la Guardia Civil en Llanes, Asturias, a manos de su exmarido, también del instituto armado. El agresor, de 49 años y llamado Dámaso, irrumpió en el cuartel y comenzó a disparar contra ella y a otro compañero, que ha resultado herido grave.

Durante su huida, el autor ha abierto luego contra otros efectivos presentes en las dependencias. Estos han repelido el ataque con sus armas reglamentarias, como resultado de lo cual el agresor ha quedado herido grave y posteriormente ha fallecido.

Los compañeros de la Comandancia de Zamora, donde llevaba destinado el agresor desde hace nueve años, lo definen como un agente “muy reservado”, tal y como aseguran fuentes citadas por ‘La Nueva España’.

Le habían suspendido del servicio por una condena por violencia de género

Dámaso F.S. llegó a Zamora para trabajar después de haberse separado de su exmujer, con la que compartía tres hijos. Allí trabajaba en la unidad cinológica, donde adiestraba perros en la búsqueda de estupefacientes. En 2024 acompañó a un pastor alemán, de nombre Donald, con el que trabajaba, a un acto en el que fue condecorado tras una vida de servicios con más de 1.000 intervenciones.

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La víctima, Laura C.V., de 50 años, era oriunda de Madrid y llevaba muchos años residiendo en Llanes, donde era muy “conocida y querida”, según fuentes del citado diario. La mujer se encontraba incluida en el sistema de protección de víctimas de violencia de género VioGén.

El agresor había recibido esta misma semana la comunicación de su separación del servicio como consecuencia de una condena en firme por violencia de género contra la víctima. El hombre tenía retirada el arma reglamentaria en el ejercicio de sus funciones, por lo que sustrajo la pistola de un compañero para cometer la agresión.

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El Ministerio de Igualdad está "recabando datos" de este asesinato por presunta violencia de género. "Estamos recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en Asturias", ha informado la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en la red social 'X'.