La Policía Local de Benidorm ha encontrado a la dueña de las cenizas halladas en un supermercado de Benidorm, Alicante

Buscan en Benidorm a la familia de una urna con cenizas olvidada en un supermercado

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BenidormMisterio resuelto en Benidorm. La Policía Local del municipio alicantino ha conseguido encontrar a la dueña de las cenizas que se hallaron en un supermercado de la localidad.

Tras pedir ayuda a través de las redes sociales, los agentes han descubierto que la persona que dejó las cenizas en el supermercado de Benidorm es una mujer que está realizando reformas en su domicilio y que decidió dejar la urna funeraria en las taquillas del centro.

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El hallazgo de las cenizas y la localización de su propietaria

Al parecer y según han explicado a los medios de comunicación la Policía Local de Benidorm, la propietaria de estas cenizas no conocía que las consignas del supermercado se vaciaban de forma recurrente.

Completamente convencida de que las cenizas permanecerían protegidas en estas taquillas, la mujer decidió guardar allí la urna funeraria para que no corriese riesgos durante la reforma de su domicilio.

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Ha sido tras el llamamiento publicado en redes sociales cuando los agentes han podido encontrar a la dueña de este peculiar hallazgo en el supermercado de Benidorm.

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En el mensaje en redes sociales, el cuerpo municipal de seguridad informaba del hallazgo de este objeto y explicaba que "alguien ha dejado olvidada una urna con cenizas en una taquilla de un supermercado".

"Si crees que puede ser tuya o conoces a quien pueda estar buscándola, contacta con la Policía Local de Benidorm. Sabemos que no es un objeto cualquiera", solicitaba la Policía.

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"Detrás de esta urna hay una historia y una familia que probablemente esté pasando un mal rato. Comparte esta publicación para ayudar a que vuelva con los suyos", añadían.

Tan solo un día después de este llamamiento a la ciudadanía, la Policía Local de Benidorm ha conseguido encontrar a la propietaria de esta urna extraviada.