Asun Chamoso 07 AGO 2026 - 07:30h.

El equipo del Instituto de Aparato Digestivo Teknon es el primero en España en incorporar el programa

La tecnología detecta la respuesta de la mucosa del intestino delgado ante un alimento

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BarcelonaEl equipo del Instituto de Aparato Digestivo Teknon es el primero en España en incorporar una técnica que permite observar en tiempo real las intolerancias alimentarias ocultas que no detectan los análisis de sangre. Una nueva alternativa diagnóstica para el abordaje clínico de las intolerancias alimentarias y los trastornos digestivos crónicos, informa el centro médico. Entre un 15% y un 20% de la población general presenta síntomas digestivos, como dolor abdominal, distensión o diarrea recurrente, relacionados con la alimentación, aunque en muchos casos las pruebas convencionales no identifican una causa concreta.

El programa, llamado 'CellTolerance', es una tecnología de endomicroscopía confocal láser, que permite, por primera vez en la práctica clínica en el país, observar a nivel microscópico y en tiempo real la respuesta de la mucosa del intestino delgado ante la presencia de un alimento.

Una herramienta asistencial, que se utiliza en Alemania, Francia, Bélgica y Suiza, así como también en instituciones de referencia como la Universidad de Stanford (Estados Unidos). La implantación de esta tecnología, no obstante, sigue siendo limitada debido a la necesidad de equipamiento altamente especializado y profesionales con formación específica, indica el Centro Médico Teknon. Para Gherzon Casanova, especialista en aparato digestivo, estos primeros casos "constituyen la primera experiencia clínica con esta tecnología en España". El especialista añade que "aporta un importante valor informativo, ya que supone la introducción de una nueva herramienta diagnóstica basada en endomicroscopía confocal para el estudio de pacientes con síntomas digestivos relacionados con la alimentación".

Alteraciones no visibles

El Síndrome del Intestino Irritable (SII) afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Aunque el 80% de estos pacientes asocia sus síntomas a la ingesta de determinados alimentos, las pruebas habituales de alergia suelen dar negativo de forma sistemática. Según el centro, esto se debe a que las pruebas convencionales detectan principalmente alergias sistémicas en la sangre (mediadas por anticuerpos IgE), pero no identifican las reacciones que ocurren exclusivamente en la mucosa del propio intestino.

La evidencia científica demuestra que más del 50% de las personas con SII presentan alteraciones funcionales en su barrera intestinal que no eran visibles mediante los métodos diagnósticos estándar, lo que habitualmente conllevaba el uso de dietas restrictivas basadas en el ensayo y error.

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Prueba

Con esta tecnología, el especialista puede detectar alteraciones inmediatas de la barrera intestinal, como un aumento de la permeabilidad o el desprendimiento de células epiteliales, e identificar qué alimento desencadena esa respuesta. Este procedimiento se integra dentro de una gastroscopia convencional bajo sedación, de modo que añade entre veinte y treinta minutos a la exploración habitual. Durante el estudio, se administra un contraste por vía intravenosa (fluoresceína) y, mediante una sonda de fibra óptica introducida por el canal del endoscopio, se obtiene una imagen en vivo del tejido con una resolución cercana a la de una biopsia de laboratorio, pero en tiempo real.

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A continuación, se aplican directamente sobre la mucosa pequeñas dosis de extractos alimentarios de control (como trigo, leche, huevo, soja y levaduras) o personalizados según las sospechas clínicas. En pocos minutos, se evalúa si el alimento provoca una reacción inmediata en el tejido, valorando signos objetivos como el desprendimiento de células epiteliales o la pérdida de permeabilidad de la barrera intestinal (fuga de fluoresceína hacia la luz digestiva).

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Más precisión y personalización

Este enfoque abre una vía de mayor precisión para los pacientes. Para Casanova, "permite abordar los síntomas digestivos desde una perspectiva diferente: la integridad de la barrera intestinal", lo que facilita el paso "de una estrategia basada en dietas empíricas a una aproximación más personalizada", puesto que, al identificar qué alimentos generan una respuesta objetiva en la mucosa intestinal, "es posible diseñar una pauta de exclusión dirigida únicamente a esos componentes y evitar restricciones alimentarias innecesarias".

Los datos asistenciales publicados confirman su utilidad clínica: entre el 70% y el 80% de los pacientes experimentan una mejoría significativa tras seguir una pauta nutricional adaptada a los resultados del test. Además, dos de cada tres pacientes consiguen una reducción superior al 80% en la intensidad de sus síntomas crónicos, destaca el centro.