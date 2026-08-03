Alberto Rosa 03 AGO 2026 - 17:00h.

El pequeño convivía con una enfermedad genética extremadamente rara que, pese a años de investigación, seguía sin diagnóstico

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La localidad de Boecillo, en Valladolid, se encuentra conmocionada por la muerte de Lucas, un niño de ocho años que fue capaz de unir a toda a una provincia como respuesta a su lucha contra la enfermedad genética que padecía. El pequeño falleció este domingo después de toda una vida luchando contra una patología extremadamente rara que nunca llegó a tener un diagnóstico.

Toda la provincia de Valladolid se había volcado con el pequeño y su familia gracias a la campaña solidaria ‘Todos somos Lucas’, la cual movilizó a cientos de personas, empresas e instituciones para ayudar en la visibilidad de la realidad que viven muchas familias con enfermedades raras y sin un diagnóstico claro. La familia del pequeño ha comunicado este lunes la triste noticia a través de las redes sociales y con un escueto mensaje: "No hubo besos suficientes".

Lucas nació el 15 de octubre de 2018 y convivía con una enfermedad genética extremadamente rara que, pese a años de investigaciones y pruebas, seguía sin diagnóstico. Desde muy pequeño, los médicos le dieron un pronóstico de vida muy limitado y, sin embargo, Lucas logró romper todos los pronósticos.

Su caso supuso un importante desafío para la medicina y para su familia, que tuvo que enfrentarse a la incertidumbre de una enfermedad por la que Lucas requería atención especializada las 24 horas de día. La complejidad de su situación implicaba también un importante reto económico para facilitar la vida del pequeño, ya que se necesitaba una silla de ruedas especializada, una grúa, una cama articulada y numerosos materiales ortopédicos para mejorar la calidad de vida del pequeño.

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Por eso, su familia creó ‘Todos somos Lucas’, una campaña que movilizó a toda la provincia de Valladolid. Uno de los momentos más emotivos de esta campaña tuvo lugar a finales de junio, cuando la empresa TOOOOLS, en la que trabaja el padre de Lucas, acogió una gran gala solidaria.

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Más de 60.000 euros fueron recaudados gracias a la solidaridad de cientos de donantes particulares y empresas que se volcaron con la causa. El objetivo era conseguir todo el material que Lucas necesitaba para sobrellevar su día a día.

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Oleada de solidaridad en Valladolid

Su muerte ha provocado una profunda conmoción en toda la provincia de Valladolid, “Con enorme dolor, he conocido el fallecimiento de Lucas, un niño de Boecillo con una enfermedad genética muy poco frecuente. En nombre de la Diputación de Valladolid, y en el mío propio, envío mi más sentido pésame a sus padres, familiares, amigos y a todo el pueblo de Boecillo en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz”, ha escrito en sus redes sociales el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar.

Familiares, amigos y la sociedad vallisoletana en general recordarán la historia de un niño y una familia que ha luchado incansablemente ante la incertidumbre y el dolor de una enfermedad aún desconocida.