Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado este martes a 2.011 las muertes y a 4.381 los casos confirmados

La OMS recomienda priorizar el estudio de la vacuna contra el ébola 'Ervebo' para su uso en el brote del Congo

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Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado este martes a 2.011 las muertes y a 4.381 los casos confirmados por el peor brote de ébola jamás registrado en el país, según el nuevo balance del Instituto de Salud Pública.

Entre el 60 y el 70% por ciento de las muertes se producen en comunidades alejadas de la atención sanitaria. Dado que estas personas carecen de instalaciones adecuadas cerca de sus hogares, deben recorrer largas distancias para recibir atención médica, un camino durante el cual pueden extender la epidemia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) avisó a finales de la semana pasada de la extrema gravedad de la situación. El brote, de la cepa Bundibugyo, para la cual todavía no existe vacuna aprobada, fue declarado el pasado 15 de mayo y se concentra desde entonces en la provincia septentrional de Ituri.

Esta provincia es una de las zonas con mayor violencia de todo el continente, lo que ha hecho aún más difícil la respuesta sanitaria y el trabajo de los médicos, de ahí que la letalidad del virus esté aumentando de forma tan acelerada, acercándose ya a las cifras del anterior brote que tuvo lugar entre 2018 y 2020.

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La OMS recomienda priorizar el estudio de la vacuna

El Grupo Asesor Técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la priorización de vacunas candidatas (TAG-CVP, por sus siglas en inglés) para la respuesta al brote de la enfermedad por el virus de Bundibugyo ha recomendado incluir 'Ervebo', la única vacuna contra el ébola autorizada, en un ensayo de fase 3 para estudiar su eficacia en el contexto del brote actual en República Democrática del Congo (RDC).

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Tras la declaración, el 16 de mayo, de una emergencia de salud pública de importancia internacional por el brote de ébola causado por el virus Bundibugyo (BVD) en la República Democrática del Congo, los grupos asesores de la OMS comenzaron a analizar las vacunas y los tratamientos disponibles para este tipo de ébola.