Las redes sociales se inundan de memes sobre el eclipse solar

Este 12 de agosto, España ha sido testigo de un eclipse total de Sol después de más 100 años

Un oftalmólogo revela cuáles son los primeros síntomas de mirar el eclipse sin gafas: "Pueden aparecer en los próximos días"

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El eclipse total de Sol del que España ha sido testigo después de más 100 años ha acaparado la atención y la curiosidad de muchos, quienes han salido a las calles y montes para disfrutar de un fenómeno astronómico histórico.

Estos últimos días, el Sol y la luna han sido los protagonistas en millones de conversaciones y las redes sociales se han inundado no solo de imágenes espectaculares, sino también de memes. El creador de contenido, Pablo Vallejo asegura que, "si (el eclipse) pudiera hablar, nos diría algo así seguro":

Gafas homologadas, un resumen del eclipse y unas nubes que llegaron en el peor momento

Oftalmólogos no han parado de advertir sobre los peligros de mirar al Sol y de la importancia de ver el eclipse con gafas de protección homologadas para evitar daños oculares, pero los usuarios de redes no han podido evitar hacer alguna broma al respecto.

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Algunos, además, quisieron explicar lo que ocurriría durante el eclipse y prepararse así para el gran evento.

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Y aunque en Alicante las nubes aparecieron en el momento más inoportuno, el humor tampoco ha desaparecido.

En definitiva, un fenómeno que además de dejarnos impresionados, también ha arrancado más de una carcajada.