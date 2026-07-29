Detectan un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en un hombre de 46 años en Ciudad Real

El paciente, de 46 años, ha sido trasladado al Hospital Gómez Ulla de Madrid

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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado un caso positivo de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en un hombre de 46 años perteneciente al área sanitaria de Puertollano, en Ciudad Real.

El paciente ha sido trasladado a la Unidad de Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde permanecerá ingresado para recibir atención especializada.

Traslado con un dispositivo de alta seguridad

Según ha informado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el traslado se ha realizado mediante un dispositivo sanitario específicamente preparado para este tipo de situaciones, aplicando en todo momento los protocolos de bioseguridad y las medidas de protección establecidas.

El objetivo, explica el Ejecutivo regional, ha sido garantizar la seguridad del paciente, de los profesionales sanitarios implicados y del entorno, minimizando cualquier riesgo durante el traslado. La Dirección General de Salud Pública mantiene activados los protocolos de vigilancia epidemiológica y seguimiento previstos para este tipo de enfermedades.

Estos controles se desarrollan en coordinación con los servicios asistenciales y las autoridades sanitarias competentes, con el fin de supervisar la evolución del caso y prevenir posibles riesgos para la salud pública.

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Una enfermedad viral transmitida por garrapatas

El director general de Salud Pública, Joaquín Torres, ha explicado que la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es una enfermedad viral que se transmite, por lo general, a través de la picadura de garrapatas de origen africano.

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Se trata de una zoonosis, es decir, una enfermedad que puede transmitirse de los animales a las personas, relacionada principalmente con la ganadería y considerada poco frecuente en Europa y en España, aunque es endémica en África.

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Los primeros síntomas de la enfermedad suelen aparecer de forma repentina e incluyen fiebre alta, dolor de cabeza y dolores musculares. Posteriormente puede desarrollarse una fase hemorrágica, considerada la más grave de la enfermedad y la que presenta mayor riesgo de complicaciones y transmisión.

Por ello, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de detectar precozmente los casos y activar los protocolos de aislamiento y seguimiento cuando sea necesario.

Recomendaciones para evitar las picaduras de garrapatas

Ante este caso, la Dirección General de Salud Pública ha recordado una serie de medidas preventivas para reducir el riesgo de picaduras, especialmente durante actividades en el medio natural.

Entre las principales recomendaciones figura evitar caminar campo a través durante las rutas de senderismo y utilizar siempre que sea posible los senderos habilitados, ya que las garrapatas suelen encontrarse entre la vegetación y pueden adherirse al cuerpo con el simple roce.

Además, los expertos aconsejan revisar cuidadosamente la ropa, el cuerpo y el cuero cabelludo tras regresar del campo, ya que estos parásitos pueden permanecer ocultos antes de fijarse a la piel.

También se recomienda el uso de repelentes específicos contra garrapatas, especialmente en zonas donde exista riesgo de exposición.