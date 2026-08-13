Castilla y León confirma un caso de fiebre Crimea-Congo en paciente de 71 años diagnosticado en Salamanca

El paciente es un hombre de 71 años que estaba de forma temporal en la provincia

Detectan un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en un hombre de 46 años en Ciudad Real

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La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC) diagnosticado en Salamanca, un hombre de 71 años que estaba de forma temporal en la provincia y que, tras el positivo, fue trasladado al Hospital Gómez Ulla de Madrid.

El paciente permanece ingresado y siguiendo la evolución de la enfermedad dada la gravedad clínica que implica esta patología, con las medidas de aislamiento y protección de los profesionales sanitarios previstas para estas situaciones, ha informado este jueves el gobierno autonómico en un comunicado.

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Identificados los contactos de la persona contagiada

La Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León en la provincia salmantina ha identificado los contactos de la persona afectada para indicarles el seguimiento a realizar.

El protocolo consiste en vigilar periódicamente su temperatura corporal y comunicar a su epidemiólogo de referencia cualquier cambio en su estado de salud.

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Tan pronto como se estableció la sospecha de este posible caso se puso en marcha el protocolo de actuación y coordinación entre las autoridades sanitarias del Ministerio de Sanidad y de la Comunidad de Castilla y León. Por ello, se han remitido muestras sanguíneas del afectado al Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda (Madrid), del Instituto de Salud Carlos III, que ha confirmado que se trata de una infección por el virus de Crimea-Congo.

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La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo está causada por un virus cuyo mecanismo de transmisión principal es la picadura de la garrapata del género 'Hyalomma', aunque también puede transmitirse de persona a persona por contacto con sangre o fluidos del enfermo, lo que puede ocurrir especialmente en personal sanitario cuando no está debidamente protegido.

En cuanto a la prevención de las picaduras por estos insectos, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de usar ropa y calzado adecuados durante las salidas al campo, así como transitar por caminos y utilizar repelentes, tanto para las personas como para los animales de compañía.

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Asimismo, es necesario tener en cuenta que las garrapatas se puedan haber fijado y deben retirarse lo antes posible y de forma adecuada, preferentemente por profesionales sanitarios.