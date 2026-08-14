Candela Hornero Madrid, 14 AGO 2026 - 13:45h.

La organización también alerta de los posibles riesgos asociados a la compra de productos adelgazantes a través de canales no oficiales

Los medicamentos tipo Ozempic en formato pastilla están cerca: se pierde casi el 12% del peso a las 36 semanas de tomarla

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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante la Policía Nacional el uso fraudulento de su nombre y logotipo para promocionar el supuesto adelgazante 'OzemPil'. La organización ha detectado anuncios en redes sociales en los que se utiliza su identidad visual para hacer creer a los consumidores que recomienda o avala este producto.

OCU ha explicado que ha recibido numerosas consultas y avisos de consumidores que habían visto publicaciones en Instagram y otras plataformas. En estos anuncios se aseguraba falsamente que el organismo había probado, recomendado o aprobado 'OzemPil'.

"OCU quiere dejar claro que nunca ha evaluado, recomendado ni avalado 'OzemPil' ni ningún otro producto de estas características a través de los canales utilizados en estos anuncios", ha señalado la organización. Sus recomendaciones se publican únicamente a través de sus revistas, estudios, análisis y páginas oficiales.

Según ha denunciado, los anuncios reproducen sin autorización elementos identificativos propios, creando "una apariencia de credibilidad que puede llevar a los consumidores a adoptar decisiones de compra que, de otro modo, no tomarían".

Además, OCU advierte de que el propio nombre del producto "parece buscar una asociación con medicamentos ampliamente conocidos para el tratamiento de la diabetes y la pérdida de peso", algo que, a su juicio, aumenta el riesgo de confusión entre los consumidores.

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Los riesgos de comprar productos adelgazantes en canales no oficiales

OCU considera que este tipo de prácticas suponen "una forma especialmente grave de publicidad engañosa", ya que se aprovechan de la confianza que los consumidores depositan en organizaciones independientes de defensa de sus derechos.

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La organización también alerta de los posibles riesgos asociados a la compra de productos adelgazantes a través de canales no oficiales. "La composición de estos productos suele ser desconocida y no siempre está sometida a los controles exigidos por las autoridades sanitarias", ha advertido.

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A ello se suman las dificultades que pueden encontrar los consumidores para ejercer sus derechos si surge algún problema con la compra, como presentar una reclamación o solicitar una devolución. OCU también señala el posible riesgo de fraude económico y de uso indebido de datos personales y bancarios, especialmente cuando la compra se realiza a través de páginas web poco transparentes o cuya identidad resulta difícil de comprobar.

Ante esta situación, la organización considera "imprescindible" reforzar la vigilancia sobre la publicidad engañosa que circula en redes sociales y reclama una mayor implicación de las plataformas digitales para evitar este tipo de prácticas.

Cómo evitar caer en este tipo de fraudes

OCU recomienda desconfiar de los productos que prometen resultados rápidos o milagrosos, especialmente cuando se promocionan a través de anuncios en redes sociales.

También aconseja comprobar siempre en las páginas oficiales de las entidades mencionadas si realmente han recomendado o avalado un producto. En este caso, cualquier supuesto respaldo de OCU debe verificarse directamente a través de sus canales oficiales.

Además, recomienda no facilitar datos personales o bancarios en páginas web cuya identidad o legitimidad no pueda comprobarse y conservar las pruebas de compra y capturas de pantalla si existe sospecha de haber sido víctima de un fraude.

Por último, aconseja presentar una reclamación y denunciar los hechos si se ha sufrido un perjuicio económico o se considera que la compra ha podido suponer un riesgo para la salud.