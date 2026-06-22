Antoni Mateu 22 JUN 2026 - 08:00h.

AstraZeneca, compañía farmacéutica que sacó al mercado las vacunas de COVID-19, ha comunicado la Fase III de ensayos de su píldora para el tratamiento de la obesidad

Los fármacos tipo Ozempic podrían mejorar la fertilidad de hombres con obesidad, según un estudio

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Los medicamentos tipo Ozempic, comercializados a gran escala, están a punto de popularizarse en formato de píldora con el último movimiento de la farmacéutica AstraZeneca: la compañía anunció recientemente de los resultados de la fase intermedia de experimentación.

310 han sido las personas que se sometieron al ensayo de la nueva píldora que está en desarrollo. En cuanto a las condiciones físicas: sobrepeso, obesidad y alguna otra comorbilidad relacionada con el peso. De acuerdo con los resultados que la propia compañía ha dado a conocer, las reducciones de peso experimentadas han sido del 10,5% a las 26 semanas, mientras que el porcentaje aumenta al 11,8% a las 36 semanas de ingesta.

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Los resultados, publicados en la revista médica 'The Lancet', también muestran la efectividad de la pastilla frente a quienes tomaban un placebo para la reducción de peso. El 88% de los participantes que tomaban la dosis de 75 miligramos de compuesto -llamado elecoglipron- redujeron su peso corporal en, al menos el 5% a las 26 semanas. Por contra, quiénes tomaban pastilla de placebo sólo percibieron una reducción del 0,6%.

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La pastilla contra la obesidad también se encarga de la diabetes

Del mismo modo que el Ozempic original -en formato de inyecciones- también pone el foco en el tratamiento de la Diabetes Tipo II, lo mismo sucede con este nuevo fármaco experimental.

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En este caso, los datos provienen de otro estudio complementario llevado a cabo con 406 participantes, pero con el mismo compuesto desarrollado por AstraZeneca: elecoglipron. Nuevamente, las dosis fueron de 75 miligramos, las mismas que en el control del peso.

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De acuerdo con los hallazgos publicados, quienes ingirieron la pastilla durante 26 semanas, experimentaron un descenso medio del 1,9% en la HbA1c, que es uno de los indicadores más importantes en el control glucémico a largo plazo. Quiénes tomaron el placebo, solamente del 0,2%.

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Además, otro de los datos que se han dado a conocer en este estudio es que el 90% de los participantes que tomaron la píldora -esta vez, con la dosis más alta- alcanzaron unos niveles de HbA1c por debajo del 7%, mientras que el 85% llegó al 6,5% o menos.

A esta reducción de los niveles de dicho indicador, se le ha de añadir una pérdida de peso del 7,7% en las personas con diabetes, que tomaron la pastilla durante 26 semanas.

No es el único compuesto que quiere entrar en el mercado

Además de esta pastilla para la obesidad -que empezó a fraguarse en 2023, cuando AstraZeneca consiguió la licencia de elecoglipron de la compañía China Eccogene-, ya hay otras que están a punto de ver la luz en el mercado.

El pasado mes de abril, Eli Lilly obtuvo aprobación de la FDA Estadounidense, mientras que los creadores del Ozempic original, Novo Nordisk también recibieron la aprobación reciente -por parte del mismo organismo-- de la fórmula oral del fármaco inyectable Wegovy.