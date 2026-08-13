Candela Hornero Madrid, 13 AGO 2026 - 06:00h.

Pablo García explican cuáles son los básicos que conviene llevar en la maleta para evitar imprevistos durante las vacaciones

Durante el verano, llevar un botiquín es fundamental: "Aumentan los incidentes de salud"

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Además de hacer la maleta para las vacaciones conviene revisar también otro imprescindible: el botiquín. Un pequeño descuido, como una picadura, una caída o un problema digestivo, puede complicar un viaje si no se lleva el material adecuado. Además, si el destino está en el extranjero, especialmente en un país tropical o exótico, es importante preparar el botiquín teniendo en cuenta los riesgos sanitarios del lugar.

El farmacéutico Pablo García, conocido en redes sociales como @medicadoo y autor de El frío no resfría (Grijalbo, 2025), explica que "hay cosas que no deberían faltar" en un botiquín de viaje. En una entrevista con la web de 'Informativos Telecinco', detalla cuáles son los imprescindibles.

Lo primero: la medicación habitual

Las personas que siguen un tratamiento no deben limitarse a llevar la cantidad justa de medicación para los días del viaje. Según recomienda García, es preferible incluir un margen adicional por si surge algún imprevisto.

"Si tienes alguna patología de base y tomas algún tipo de medicación, debes llevarla contigo. Además, aconsejo añadir más por si la situación se complica, el viaje se retrasa o surge cualquier imprevisto".

Un analgésico antiinflamatorio, un básico

Entre los medicamentos que considera imprescindibles para prácticamente cualquier viaje se encuentra un analgésico con efecto antiinflamatorio, útil ante dolores, fiebre o pequeñas lesiones. "Por ejemplo, un ibuprofeno cubre con analgésico y antiinflamatorio".

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Antihistamínicos, probióticos y repelente

El contenido del botiquín también debe adaptarse al lugar al que se viaja. El farmacéutico aconseja incluir un antihistamínico por vía oral para posibles reacciones alérgicas y, si el destino es un país exótico, reforzar la flora intestinal con probióticos.

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Además, insiste en no olvidar un buen repelente de insectos, especialmente cuando se visitan zonas donde existen enfermedades transmitidas por mosquitos o si se van a realizar actividades en la naturaleza.

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"Los repelentes de insectos, tanto para mosquitos como para otro tipo, especialmente si se va a zonas endémicas de determinadas enfermedades, como para garrapatas si vas a hacer trekking. Hay repelentes que cubren ambos tipos de insectos y en el envase se especifica si son adecuados para la zona a la que vas a viajar", señala García.

Tampoco debemos olvidar protector solar y medicamentos para prevenir o aliviar el mareo y las náuseas durante los desplazamientos.

El material de cura que no puede faltar

Además de los medicamentos, el botiquín debería incluir material para atender pequeñas heridas o golpes durante las vacaciones como gasas, tiritas, esparadrapo, vendas elásticas, guantes desechables, suero fisiológico. También un termómetro.

Si viajas al extranjero, infórmate antes

Más allá del contenido del botiquín, los expertos recomiendan preparar el viaje con antelación. Si el destino es tropical o exótico, lo aconsejable es consultar los riesgos sanitarios de la zona y acudir a un Centro de Vacunación Internacional para comprobar si existe alguna vacuna obligatoria o recomendada.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad aconseja transportar los medicamentos siempre en el equipaje de mano, acompañados de su receta o prescripción médica. También resulta recomendable llevar un informe médico, preferiblemente en inglés o en el idioma del país de destino, con los datos de contacto del profesional sanitario y los antecedentes médicos, especialmente si se necesita viajar con jeringuillas, agujas, medidores de glucosa u otro material sanitario.

Además, conviene comprobar las normas de la compañía aérea sobre el transporte de este tipo de dispositivos y revisar la legislación del país de destino, ya que algunos estados limitan la entrada de determinados medicamentos, especialmente los psicotrópicos y estupefacientes sometidos a control internacional. Ante cualquier duda, la recomendación es consultar previamente con la embajada o el consulado del país al que se va a viajar.