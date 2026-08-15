Candela Hornero Madrid, 15 AGO 2026 - 09:00h.

No todos los repelentes protegen igual: los expertos explican cuáles son los principios activos más eficaces

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Con la llegada del verano aumentan las picaduras de mosquito y también las dudas sobre qué repelente elegir. No todos los productos son igual de eficaces y, aunque algunos se anuncian como una alternativa más natural, los expertos explican que el principio activo y su concentración son determinantes para conseguir una protección adecuada.

Las que pican son las hembras de los mosquitos, que necesitan proteínas de la sangre para desarrollar sus huevos. Y no es que algunas personas tengan la sangre 'más dulce' que otras: estos insectos nos se guían principalmente para 'elegirnos' por nuestras señales químicas, entre ellas el olor corporal y el dióxido de carbono que emitimos al respirar.

¿Cómo funcionan los repelentes de mosquitos?

El repelentes no 'repela' al mosquito como tal, sino que nos 'esconde' de él, como si tuviéramos la capa de Invisibilidad de Harry Potter. Se debe a que los principios activos de estos productos emiten unas señalen químicas que cofunden al mosquito, lo que dificulta que nos localice y pique.

Pero, ¿son todos los repelentes igual de eficaces?, ¿todos 'confunden' igual a los mosquitos? "Hay unos que son más eficaces que otros", señala Pablo García, farmacéutico conocido en redes sociales como @medicadoo y autor del libro El frío no resfría (Grijalbo, 2025), en una entrevista con la web de Informativos Telecinco.

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Repelentes naturales frente a sintéticos

Los repelentes pueden contener diferentes principios activos, entre ellos algunos de origen natural, como la citronela o el citriodiol, y otros de síntesis química.

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"En general, podemos decir que los naturales son más tolerables, pero si funcionaran muy bien, no habría sintéticos, y a veces no son demasiado eficaces. En cambio, los sintéticos son más potentes, más eficaces, pero también pueden generar más reacciones alérgicas", explica a EFE Salud Eduardo Satué, farmacéutico y presidente saliente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

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Por eso, que un repelente sea 'natural' no significa necesariamente que sea más eficaz ni que ofrezca una protección equivalente a la de los productos formulados con determinados principios activos.

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Los principios activos más eficaces

Entre los repelentes de aplicación sobre la piel, Pablo García destaca los que contienen DEET (dietil-meta-toluamida), icaridina o IR3535, principios activos utilizados para prevenir las picaduras de diferentes insectos y los más recomendados por la Organización Nacional de Salud (OMS).

El DEET es uno de los repelentes más conocidos y eficaces. Además de frente a los mosquitos, puede ofrecer protección frente a otros insectos y artrópodos, como garrapatas, pulgas y chinches. Como contrapartida, puede resultar menos tolerable para algunas personas y provocar más reacciones cutáneas.

La icaridina también ofrece una buena protección frente a los mosquitos y otros insectos, como moscas y garrapatas y destaca por ser una opción bien tolerada por la piel. Por su parte, el IR3535 se sitúa, según Satué, en un punto intermedio entre ambos. Es un principio activo que también presenta un buen perfil de tolerancia y puede utilizarse en determinadas formulaciones infantiles.

¿Y las pulseras antimosquitos?

Las pulseras y tobilleras repelentes pueden resultar atractivas por su comodidad, pero no ofrecen la misma protección que un repelente aplicado correctamente sobre la piel.

"No las recomiendo", apunta García. Muchas de ellas utilizan citronela u otros compuestos y actúan únicamente alrededor de la zona en la que se llevan, por lo que no protegen de manera uniforme toda la superficie corporal.

Repelente de mosquitos y protector solar: ¿cuál se pone primero?

En verano es habitual utilizar ambos productos, pero hay que aplicarlos en un orden determinado para no comprometer la eficacia del repelente.

"Primero hay que colocarse el protector solar y, a la media hora aproximadamente, te aplicas el repelente para que no pierda eficacia", explica Pablo García. La combinación de ambos productos permite mantener la protección frente a la radiación solar y, al mismo tiempo, reducir el riesgo de picaduras durante las actividades al aire libre.