Mabel Cupet Sevilla, 20 MAY 2026 - 16:16h.

Todos los miembros de la familia, incluido sus suegros, comenzaron a presentar síntomas aunque en la mayoría de los casos los efectos fueron leves

Los afectados, que están recopilando información, se plantean una denuncia conjunta entre todos los viajeros

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Lo que tenían que haber sido unas vacaciones de ensueño para la familia de Estrella Santiago, termino convirtiéndose en una pesadilla. Esta sevillana vecina de la localidad de Montellano ha vivido unas vacaciones marcadas por la preocupación y los problemas de salud tras verse afectada por un brote de gastroenteritis durante un crucero por el Mediterráneo. “Lo hemos pasado muy mal” nos cuenta la sevillana.

El viaje, organizado como unas esperadas vacaciones familiares después de mucho tiempo sin poder disfrutar de unos días de descanso juntos, estaba formado por Estrella, su marido, sus dos hijos de 7 y 8 años y sus suegros.

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Todos afectados con síntomas leves

Como nos cuenta la afectada, todos los miembros de la familia comenzaron a presentar síntomas compatibles con gastroenteritis a lo largo del trayecto, aunque en la mayoría de los casos los efectos fueron leves. Sin embargo, la situación se complicó especialmente en el caso del menor de 8 años, su hijo Izan, que tuvo que recibir asistencia médica a bordo debido al empeoramiento de su estado.

Estrella asegura que el episodio generó una gran preocupación en la familia, especialmente cuando el estado del menor comenzó a empeorar. “Me asusté porque mi hijo es muy fuerte y me pidió que lo llevara al médico”, relata la madre, que explica que en ese momento solicitó asistencia sanitaria en el barco.

Según su testimonio, la respuesta inicial generó aún más inquietud. “Me puse muy nerviosa porque me dijeron que no había ni médico ni enfermera”, afirma. La situación, según su versión, cambió posteriormente tras amenazar con una denuncia. “Me he sentido engañada” asegura Estrella.

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La familia describe escenas de malestar generalizado entre algunos pasajeros durante el crucero, con episodios de vómitos y diarreas en distintas zonas comunes del buque. “En el comedor había gente vomitando, con diarrea… incluso a una chica tuvieron que sacarla en camilla”, aseguran.

Avisos en los camarotes y protocolo sanitario a bordo

A pesar de no querer reconocer la situación, como cuenta Estrella, al cabo de los días la compañía naviera colocó comunicados informativos en los camarotes de los pasajeros alertando de la situación sanitaria y pidiendo extremar las medidas de higiene. En dichos avisos se informaba de la detección de casos de enfermedad gastrointestinal a bordo y se recordaba que este tipo de brotes pueden producirse en entornos con alta concentración de personas y transmisión rápida.

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El mensaje, al que ha tenido acceso este medio, también indicaba que el buque había activado protocolos de limpieza y desinfección reforzados, además de seguir las recomendaciones de autoridades sanitarias internacionales. Entre las medidas señaladas se incluía la desinfección exhaustiva del barco y el refuerzo de la higiene en todas las áreas comunes.

Asimismo, se insistía en la importancia del lavado frecuente de manos durante al menos 20 segundos, especialmente antes de comer o después de usar el baño, así como en evitar el contacto directo con superficies de uso común como pasamanos, botones de ascensor o manillas de puertas.

En caso de presentar síntomas, el aviso recomendaba regresar al camarote e informar al centro médico del barco.

Aislado durante 24 horas

Estrella nos dice que su hijo estuvo 24 horas “confinado”, encerrado en su camarote, hasta donde “le llevaban la comida, pero no podía salir”.

La familia asegura que el episodio convirtió unas vacaciones en una experiencia angustiosa, especialmente por la preocupación generada en torno al estado de salud de su hijo.

A pesar de la atención recibida, los afectados lamentan las dificultades vividas durante el viaje y el impacto que tuvo el brote en toda la familia.

Un crucero con más afectados

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el alcance del brote entre otros pasajeros del crucero ni sobre las posibles causas que pudieron originarlo.

Estrella y su familia no han sido los únicos afectados en Andalucía. Un total de 42 alumnos del IES Maestro Padilla también habrían sufrido las consecuencias del brote durante el mismo crucero. Los estudiantes, que participaban en un viaje organizado, comenzaron igualmente a presentar molestias gastrointestinales durante la travesía.

Ahora, los afectados se encuentran en una fase de recopilación de información y testimonios, tanto de las familias como de otros pasajeros que viajaban en el crucero, con el objetivo de determinar los pasos a seguir de cara a una futura denuncia que prevén presentar ante la Policía Nacional.

Esta iniciativa llega después de que, una vez finalizado el viaje y desembarcados en el puerto de Barcelona, los viajeros interpusieran inicialmente las correspondientes reclamaciones ante el departamento de atención al cliente de la compañía naviera.