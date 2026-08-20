Candela Hornero Madrid, 20 AGO 2026 - 05:00h.

La dermatóloga Ana Molina explica qué factores influyen para que unas personas sufran más picaduras que otras

Los repelentes de mosquitos no los ahuyentan, sino que nos hacen 'invisibles': "Hay unos más eficaces que otros"

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Uno de los mitos más extendidos sobre los mosquitos asegura que pican a las personas que tienen "la sangre más dulce". Sin embargo, la ciencia desmonta por completo esta creencia.

En realidad, estos insectos nos eligen por una combinación de factores relacionados con el calor corporal, el olor o la emisión de dióxido de carbono, y no por el sabor de nuestra sangre.

Además, no todos los mosquitos pican. Solo lo hacen las hembras, ya que necesitan la sangre para obtener las proteínas necesarias para desarrollar sus huevos. Para localizar a sus víctimas utilizan principalmente la vista y el olfato, detectando una serie de señales que las atraen.

"Mucha gente cree que los mosquitos nos pican por tener la sangre más o menos dulce, pero eso no es cierto. La sangre, en todo caso, sería salada y, además, los mosquitos tendrían que picarnos primero para saber cómo es", explica Ana Molina, dermatóloga de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), en una entrevista con la web de 'Informativos Telecinco'.

¿Por qué nos pican los mosquitos?

La especialista resume los principales factores de atracción con una regla muy sencilla: la palabra COMO.

C, de calor: los mosquitos prefieren las personas con la piel más caliente .

. O, de olor corporal : cada persona emite una combinación de químicos y algunos, como el ácido láctico o el octenol, resultan especialmente atractivos para estos insectos.

: cada persona emite una combinación de químicos y algunos, como el ácido láctico o el octenol, resultan especialmente atractivos para estos insectos. M, de mojado: el sudor aumenta esa atracción al intensificar el olor corporal.

aumenta esa atracción al intensificar el olor corporal. O, de oxigenación: quienes expulsan más dióxido de carbono, como ocurre durante el ejercicio físico o el embarazo, también tienen más probabilidades de sufrir picaduras.

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A estos factores se suman otros que, aunque en menor porcentaje, también parecen influir en la elección de las mosquitas. Diversos estudios han observado que las personas con grupo sanguíneo 0 tienen más probabilidades de sufrir picaduras que aquellas con los grupos A o B, aunque los investigadores siguen estudiando qué mecanismos explican esta preferencia.

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Asimismo, estos insectos parecen sentirse más atraídos por la ropa de colores oscuros e intensos, como el negro, el azul marino o el rojo, mientras que los tonos claros suelen resultarles menos llamativos. Pero, sobre todo, "tienes más probabilidades de que te piquen si estás sudado y tienes mucho olor corporal", resume la dermatóloga.

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Cómo evitar que te piquen los mosquitos

Aunque no siempre es posible evitar a las mosquitas, sí existen pequeños gestos que pueden hacer que resultemos menos atractivos para ellos.

"Si llegas a casa y te das una buena ducha y pones el aire acondicionado, has triunfado, porque enfrías el ambiente, enfrías tu piel y, además, eliminas el sudor y parte del olor corporal. Así es mucho más difícil que te piquen", aconseja Ana Molina.