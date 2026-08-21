Puri Ruiz 21 AGO 2026 - 05:00h.

El prestigioso médico e investigador Valentín Fuster también ha incidido en los ocho factores que favorecen una mayor calidad de vida y la longevidad

Valentín Fuster, cardiólogo: "Hay ocho factores de riesgo que hay que vigilar para vivir más"

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En la era de la información a través de todo tipo de canales, pero también del autocuidado intentamos tomar nota de cada recomendación que pueda aumentar nuestra calidad de vida: hacer algo de ejercicio físico, practicar meditación, tener una alimentación equilibrada, dormir bien… Todos estos buenos hábitos han dado evidencias científicas de cómo impactan en nuestra salud física y mental. Sin embargo, frente a todo lo que “hay que hacer”, hay quien pone el foco en la importancia de no hacer nada durante unos minutos al día, y explica por qué. Ese alguien es una persona con una reputación que ha traspasado fronteras. Hablamos de Valentín Fuster.

Los ocho factores que influyen en la longevidad y por qué hay que empezar a cuidarse pronto

En el espacio ‘Vivir cien años’, el científico y divulgador Pere Estupinyà charló hace unas semanas con este reputadísimo cardiólogo e investigador español de 83 años, que trabaja en el hospital Mount Sinai de Nueva York y dirige el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Pero además, en 2006 fue nombrado presidente de la Asociación Mundial de Cardiología, cargo que ya no ocupa, y fue premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.

Con semejante currículum, sus opiniones sobre la salud son de altísimo interés. “De los 20 a los 60 años es una edad absolutamente crítica para cuidarse, porque la enfermedad empieza pronto; lo que pasa es que la enfermedad es silenciosa”, explicaba el médico sobre la importancia del autocuidado. La obesidad, presión arterial alta no cuidada, la falta de ejercicio, comer mal (al margen del peso corporal), dormir poco o intermitentemente, el tabaquismo y junto con el colesterol o la glucosa elevados son factores que inciden directamente en nuestra longevidad y en la calidad de vida.

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No hacer nada como forma de ganar calidad de vida y salud física y mental

Sin embargo, Fuster subrayó algo que queda fuera de las preceptivas recomendaciones: “Una cosa que a mí me ha servido muchísimo es el tener 15 minutos al día en que no haces nada”. Y cuando habla de no hacer nada incluye, claro está, no estar mirando una pantalla, las redes sociales o la televisión. Simplemente, darse un espacio y un tiempo cercanos al acto mismo de meditar, de concentrarse. “Yo llego al hospital a las cinco de la mañana, muy pronto. Durante 15 minutos, estoy allí sentado. Pienso. Piensas qué es lo que has de hacer, qué es lo que no has hecho, y son los 15 minutos más importantes del día. Sin ninguna duda”.

“Si yo tengo que dar un mensaje a quien sea, médico o no médico, un mensaje único hoy, es: por favor, pasen 15 minutos sin hacer nada”. Y añade: “En un mundo acelerado, loco, que no sabes dónde va, es fundamental”. Porque concederse ese espacio para saber “dónde voy y de dónde vengo”, como explica este cardiólogo, le ayuda no solo a organizarse, sino también a tener calma interior. “Mucha gente me dice: ‘Este tipo trabaja muchísimo y siempre se le ve tranquilo’. Yo creo que la razón es la que estoy diciendo”.