El Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona lidera el ensayo de una novedosa estrategia de inmunoterapia para niños y adolescentes con Glioma Difuso Intrínseco de Tronco.

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El Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona lidera el ensayo de una novedosa estrategia de inmunoterapia para niños y adolescentes con Glioma Difuso Intrínseco de Tronco, el tumor cerebral pediátrico más frecuente y de los más mortales.

Cada año se diagnostican más de 300 nuevos casos de este cáncer infantil en Europa, en especial en niños de entre 5 y 10 años, según ha informado este lunes el Hospital Sant Joan de Déu en un comunicado.

El tumor se origina en una región del tronco encefálico implicada en funciones como el movimiento, la respiración y la deglución, y progresa rápidamente a través del tejido cerebral sano, lo que hace imposible la extirpación quirúrgica. Además, los tratamientos oncológicos convencionales no son eficaces, por lo que menos del 10 % de los pacientes sobreviven dos años tras el diagnóstico y menos del 1 % sobreviven cinco años.

En concreto, el Hospital Sant Joan de Déu se pondrá al frente, a través del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, de un consorcio europeo de investigación llamado EPICA–DIPG (European Paediatric Immunotherapy Trial with Combinatory Advanced Therapy Medicinal Products for DIPG), encargado de evaluar esta estrategia.

El proyecto evaluará una estrategia de inmunoterapia multimodal, desarrollando al mismo tiempo diagnósticos complementarios para monitorizar la respuesta inmune, la carga de la enfermedad, las señales de seguridad y los posibles mecanismos de resistencia.

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EPICA-DIPG también probará un modelo académico para fabricar y entregar medicamentos de terapia avanzada, utilizando instalaciones especializadas en buenas prácticas de fabricación y enviando a centros de reclutamiento en diferentes países.

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Un ensayo clínico multinacional de fase I

La iniciativa contempla un ensayo clínico multinacional de fase I y en el reclutamiento de pacientes participarán el Hospital Sant Joan de Déu, el Hospital Bambino Gesù en Italia, y el Centro Princesa Máxima en los Países Bajos.

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El proyecto, que funcionará durante cinco años, reúne centros de oncología pediátrica de referencia, organizaciones de investigación, expertos regulatorios, especialistas en evaluación de tecnologías sanitarias, socios de comunicación y organizaciones de pacientes de España, Italia y Países Bajos.

"Para un cáncer pediátrico raro como éste, el ensayo, las herramientas de monitorización, la preparación regulatoria y el modelo de administración deben considerarse conjuntamente si el proyecto quiere generar evidencia útil", ha explicado el director asistencial del PCCB e investigador del Institut de Recerca Sant Joan de Déu, Andrés Morales.

Organizaciones de pacientes de los tres países participantes tendrán también un papel en el proyecto, entre otras razones, para asegurarse de que el estudio sea "comprensible, éticamente sólido y sensible a las realidades vividas de niños y familias que se enfrentan a un diagnóstico grave y raro".

"Las familias comprenden tanto la urgencia del DIPG como la incertidumbre que implica la investigación en fase inicial", dice Nieves Tejeda, responsable de recaudación de fondos en Pulseras Candela. "Su experiencia debe moldear cómo se diseña el ensayo, cómo se explica la participación y cómo el proyecto comunica lo que el estudio puede (y no puede) mostrar."

Una inmunoterapia no probada en humanos en esta forma

EPICA-DIPG evaluará una inmunoterapia combinatoria en fase de investigación que nunca se ha probado en humanos en esta forma, ha destacado Sant Joan de Déu. Además de evaluar la seguridad del tratamiento, el estudio en fase I también examinará la viabilidad y generará evidencia para ayudar a guiar a los investigadores.

La iniciativa también se ha propuesto probar un modelo en el que los medicamentos de terapia avanzada -complejos y costosos de producir- se fabrican de forma centralizada en instalaciones académicas especializadas y se envían a centros de reclutamiento de participantes. Así, el ensayo sirve de marco para evaluar el diagnóstico, el tratamiento y también el modelo de fabricación y la logística entre centros, lo que podría ser útil más allá de la oncología pediátrica.

Según la inmunóloga e investigadora pediátrica Alessandra Magnani, responsable de la Plataforma de Terapias Avanzadas del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, "una terapia celular compleja debe evaluarse como una vía completa: cómo se produce, transporta, administra y monitoriza. Esto es especialmente relevante en cánceres pediátricos raros, donde ningún centro puede responder a todas las preguntas por sí solo."