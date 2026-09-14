¿Y si la crisis de los 50 fuese una etapa de crecimiento?

Redacción Uppers 14 SEP 2026 - 19:02h.

Un estudio analiza la crisis de los 50 años que atraviesan muchas personas: la explicación

No es crisis, es realidad: lo que descubres sobre tu vida a partir de los 50

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Cumplir 50 años significa algo más que un simple número para muchos. Es una edad que a muchas personas les cuesta asumir y que suele ir de la mano con un cambio de etapa hacia la mediana edad, algo que la psicología llega tratando de investigar durante algún tiempo.

El estudio ‘MIDUS’, Midlife in the United States’, se ha hecho cargo de analizar las diferentes etapas que atraviesan las personas cuando cumplen los 50 años a través de la participación de múltiples científicos a lo largo de décadas para profundizar en diferentes cuestiones sobre el momento vital de 7.000 estadounidenses de entre 25 y 74 años.

Los científicos que se encargaron de estudiar a estas personas solicitaron información detallada sobre la vida laboral y familiar de las personas y también sobre la visión que tenían de ellos mismos, así como sus preocupaciones y ocupaciones. Este estudio ha abarcado un amplio alcance de las respuestas que cada uno de ellos ofreció.

Los avances en el estudio

Fue tal el éxito que en 2002 el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento financió una segunda evaluación de los participantes originales (MIDUS 2) por la que más de la mayoría de las personas fueron entrevistadas de nuevo. Además, también ampliaron una batería de factores de riesgo biológicos y medidas de neurociencia en subgrupos de encuestados.

No fue hasta 2011 cuando los científicos del estudio consiguieron que el proyecto alcanzase una tercera etapa con la que ampliaron la captación de participantes a casi 3.000 personas más y cambiaron el enfoque a uno mucho más específico: “cómo la Gran Recesión de 2008 afectó la vida de los adultos estadounidenses”.

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Con este tema lo que trataban de estudiar era la pérdida de los ahorros, la vivienda y propiedades que tengan, sus preocupaciones por cómo podían pagar las facturas y los cambios en el seguro médico que hayan podido realizar según iban cumpliendo años. “La forma en la que estas experiencias estaban relacionadas con la vida familiar, la salud emocional y los factores de riesgo biológicos era de interés central”, recoge el estudio.