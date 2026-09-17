En España se diagnostican alrededor de 1.300 nuevos casos cada año.

El proyecto GLIOLIFE-AECC estudiará el origen del tumor para avanzar en su prevención y desarrollar nuevos tratamientos

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El glioblastoma es el tumor cerebral primario maligno más frecuente en adultos y uno de los que presenta peor pronóstico. En España se diagnostican alrededor de 1.300 nuevos casos cada año y, pese a los avances y esfuerzos en investigación, los tratamientos apenas han avanzado durante las últimas dos décadas.

Para tratar de cambiar esta situación, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha destinado 10 millones de euros al proyecto GLIOLIFE-AECC, que se desarrollará durante más de cinco años y busca estudiar el origen de este tumor para avanzar en su prevención y mejorar su tratamiento.

Una investigación coordinada desde Madrid y Barcelona

El proyecto estará liderado por el doctor Joan Seoane, del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), y el doctor Juan Manuel Sepúlveda, del Hospital 12 de Octubre de Madrid.

La investigación contará con 42 grupos de 22 centros distribuidos en 12 provincias, además de una red de 24 hospitales de 13 provincias. Según la AECC, se trata de la mayor red colaborativa hasta la fecha centrada en el glioblastoma.

Los investigadores trabajarán para identificar las causas del tumor, estudiarlo sin necesidad de cirugía y desarrollar nuevas terapias, entre ellas tratamientos CAR-T y otros fármacos.

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Prevenir y mejorar la inmunoterapia

Uno de los objetivos del proyecto será conocer mejor cómo se origina el glioblastoma para poder avanzar en su prevención. También se buscarán nuevas opciones de tratamiento, con especial atención al desarrollo de inmunoterapias.

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El proyecto pretende además facilitar la inclusión de pacientes en ensayos clínicos, reducir las pruebas invasivas y garantizar un acceso más equitativo a los avances de la investigación.

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La iniciativa forma parte de las Ayudas Reto AECC 70% Supervivencia, creadas para impulsar la investigación sobre tumores cuya supervivencia es baja o permanece estancada. El objetivo de estas ayudas es contribuir a superar el 70% de supervivencia en cáncer para el año 2030.