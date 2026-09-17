Gonzalo Barquilla 17 SEP 2026 - 18:23h.

Una de las tías biológicas de Alejandro Navarro Ríos repasa las claves del caso y ofrece detalles sobre los cuatro detenidos

La detención de cuatro vecinos implicados en la desaparición de Alejandro Navarro Ríos en Ronda

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La Policía Nacional mantiene abierta la investigación sobre la desaparición de Alejandro Navarro Ríos, el joven de 25 años cuyo rastro se perdió en Ronda en mayo de 2024, después de una jornada de registros y detenciones en la barriada de La Dehesa. Los agentes de la UDEV detuvieron este miércoles a Paco y Nuria, el matrimonio con el que convivía Álex y a los que llamaba sus 'tíos', así como a la hermana de Paco, Rocío, y el marido de esta, Antonio.

La operación de la UDEV se centró en la casa donde residía el joven y dejó posibles nuevos indicios que ahora deberán ser analizados por los investigadores. Según explica la plataforma Adonay a la web de 'Informativos Telecinco', se encontraron varias pertenencias, como ropa, y un bate de béisbol enterrado. Los agentes abandonaron el número 10 de la calle Jimera de Líbar con varias cajas y bolsas, agrega. La causa se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que la Policía no ha confirmado ningún hallazgo.

Una de las tías biológicas de Álex que siguen de cerca el caso, conocida como 'Tata', asegura a este medio que el bate de béisbol existe, aunque desconoce si está relacionado directamente con la desaparición. Sus sospechas, apunta, han cobrado fuerza después de más de 850 días. Para ella, el joven era "como un hijo o como un hermano" y desde el primer momento dudó de Paco y Nuria, con quien vivió su sobrino durante alrededor de siete años. "Me reconocieron que le agredían. Cuando Álex conseguía dinero con trabajo todo estaba bien, pero cuando no llevaba nada creo que le apaleaban", señala.

Además, afirma que Álex le llegó a negar que le hubieran pegado cuando le preguntó en una ocasión por unos golpes. "Me dijo que se había peleado en la Feria, pero yo no me lo creía", detalla. "Para mí, los responsables de su desaparición fueron ellos con la ayuda de los otros dos. Pasó algo, le mataron y le enterraron en cualquier parte del patio", lamenta con una enorme tristeza. 'Tata' destaca que Paco y Nuria realizaron unas obras en su patio porque supuestamente habían enterrado a un perro. Asegura que habló con Nuria y que le preguntó que por qué no enterraron al animal en el campo. Según su testimonio, la mujer le dijo que era mejor allí porque era "como un familiar". Los vecinos, que habrían presentado denuncias previas por comportamiento contra los arrestados, tuvieron constancia de esos trabajos en la parte trasera de la vivienda.

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La actualidad del caso y el registro de la vivienda donde vivía Álex

Las autoridades ahora proceden a revisar todas las declaraciones de los testimonios relacionados con el caso. Los testigos pueden ser citados de nuevo a prestar declaración, para contrastar todo lo declarado con anterioridad. Una de las claves del caso es que por ahora no ha trascendido si se han encontrado restos mortales de Álex en el domicilio. La tía del joven y su madre, Auxiliadora, no tienen constancia de ello. La Policía les ha pedido "mucha paciencia" mientras avanza la investigación.

La familia del joven ofrece detalles sobre la vivienda de la calle Jimera de Líbar donde se realizó el registro este miércoles. El edificio tiene una pequeña escalera y cuenta con una primera planta. Todos los vecinos tienen acceso a un patio común. Sin embargo, Paco y Nuria, que residen en esa primera planta residencial, tienen "otro pequeño patio que construyeron tomando parte de un terreno". Ese espacio es colindante a la calle, pero no tiene acceso a la vía pública, ya que es un muro sin puertas.

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En ese habitáculo, apunta 'Tata', levantaron una especie de estructura con una habitación, donde estuvo durmiendo Álex todos estos años: "Es mejor estar en un calabozo que eso". La tía del joven recuerda que ella misma vio cambios en esa estructura después de la desaparición, lo que aumentó sus sospechas sobre el matrimonio. "Le pusieron una puerta que no estaba antes", insiste.

Debido al malestar que hay por la desaparición, varios vecinos asaltaron la vivienda de Paco y Nuria una vez dejó de estar precintada. "Los trabajos ya se habían acabado allí", cuenta la familia respecto a lo ocurrido. En el registro al domicilio participaron unidades especializadas de Madrid, equipos de perros y la Policía Científica, pero no ha trascendido si estuvo presente un equipo forense. Todo el material intervenido en la vivienda será analizado por los investigadores.

La vida de Álex tras mudarse con el matrimonio detenido

Álex, según su tía, siempre ha sido "muy feliz". "He visto su infancia y su adolescencia y siempre estuvo muy bien", comenta. Todo se torció "cuando se mudó con los detenidos". El joven residía con su madre en el segundo piso del mismo bloque registrado y se decidió trasladar a la primera planta con Paco y Nuria debido a la estrecha relación que mantenía con él. Le llamaba 'tito' y, gracias a Paco, Álex "trabajó en el campo, pintando alguna casa, recogiendo aceitunas o participando en obras".

El joven encadenó diversos empleos, pero también conseguía dinero tocando un instrumento por varias zonas de Ronda. Por ello se le conoció a posteriori como 'el joven de la flauta'. Su tía señala que conseguía dinero para Paco y Nuria, y que cuando no llevaba nada, le castigaban con duras agresiones: "Ha sufrido un maltrato brutal que no he podido conocer hasta su desaparición. Yo le compré unos zapatos y siempre he pensado que se los quitaron para venderlos. Así pasaba con muchas cosas. Solo tenías que ver la ropa de mi sobrino y el lugar donde le dejaban dormir".

Junto a Paco y Nuria siempre solían estar, según 'Tata', Antonio y Rocío, la hermana de Paco: "Los cuatro siempre comían juntos. Yo siempre he pensado que podían ser partícipes porque no se movían de allí". La tía de Alejandro comenzó a tener sospechas de ellos después de que se perdiera el rastro del joven de forma repentina entre el 4 y el 5 de mayo de 2024. Tras unos días sin noticias, se desplazó a la casa de Paco y Nuria para saber cómo estaba y en todo momento le dijeron que no sabían nada: "Es imposible que se fuera sin decirme nada ni a mí ni a mi marido. Sabía que le había pasado algo".

'Tata' considera que Álex pudo ser asesinado y que sus restos pudieron ser enterrados en el patio o un lugar cercano. Cree que pudo producirse una discusión que derivó en el asesinato del joven por motivos que se desconocen o que un capítulo de agresiones "se les pudo ir de las manos". Los familiares de Álex tuvieron grandes esperanzas en las labores de búsqueda que ya llevó a cabo la Policía el pasado mes de marzo en áreas próximas al Punto Limpio, la barriada de La Dehesa y una zona de pinar, aunque no hubo resultados positivos. La plataforma Adonay también realizó batidas y ha brindado un apoyo que los familiares consideran "fundamental", precisan.

La situación de los detenidos, a la espera de pasar a disposición judicial

La tía de Álex reconoce que ha guardado las apariencias con los cuatro detenidos porque "sabía que iba a llegar el momento de su arresto". Afirma que ha tenido "ataques de ansiedad" y que no puede imaginarse las "barbaridades" que ha tenido que sufrir su sobrino hasta su muerte.

Ella no ha dejado de investigar por su cuenta. De hecho, llegó a comprobar que en la vivienda estaba el teléfono de Álex y quiso saber si alguien lo había manipulado. Los ahora arrestados negaron haber borrado algo relevante, pero notó cierta hostilidad y sintió que pudo irse de allí sin conocer la verdad. También supo que el joven se había ido sin documentación y sin dinero, lo que le resultaba todavía más extraño. Auxiliadora, la hermana de 'Tata', siempre tuvo sospechas del matrimonio y también guardó prudencia por sus otros hijos. Actualmente está muy afectada por lo sucedido. Solo quiere saber qué le ocurrió al joven y cuál es su paradero.

Los familiares directos de Álex trabajan con abogados y destacan que pedirán la pena máxima para los arrestados. "Lo siento por sus padres, pero tienen que ir a la cárcel. Y van a estar en una cárcel de España, que tendrían que dar gracias", precisa 'Tata'.

El entorno del joven se muestra también sorprendido por la actitud de los detenidos, especialmente con Nuria, quien habría salido detenida "sonriendo". "Ella siempre se mostró fría y muy nerviosa por la desaparición", añade la tía de Álex. Los sospechosos permanecen bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial mientras los investigadores analizan los indicios intervenidos durante el registro.