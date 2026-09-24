Pudo conocer a Manolo Lama cuando estaba en mitad de su tratamiento, uno de sus sueños desde que era pequeño

Joe Petraro-Hyppolite, el joven de 13 años con un coeficiente intelectual de genio que ha sobrevivido al cáncer y al acoso

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Cada vez son más personas que reciben la noticia que no espera nadie: el cáncer. A nivel mundial se ha producido un repunte de casos que han hecho saltar las alarmas a la comunidad científica. Además, no solo es que se hayan multiplicado las personas que sufren esta enfermedad, sino que cada vez lo hacen a edades más tempranas.

Tal y como confirma para el equipo de Informativos Telecinco Marcos Díaz-Gay, jefe del grupo Genomica Digital CNIO, muchos profesionales afirman "haber observado un aumento de casos de cáncer de aparición temprana", es decir, antes "de los 50 años".

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Pero, ¿cuál es el motivo de que hayan aumentado los casos? Y sobre todo, ¿por qué? Algunos profesionales como la epidemióloga de CNIO, Núria Malats asocian este aumento con la "epidemia de obesidad en gente joven causada por el sedentarismo, los disruptores endocrinos y los microplásticos que hay en muchos alimentos".

La historia de Alberto

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas centra todos sus esfuerzos en desarrollar estrategias eficaces que consigan prevenir y diagnosticar de manera temprana los casos de cáncer, para así poder aplicar el tratamiento necesario y conseguir que haya un porcentaje mayor de supervivencia.

A Alberto, con tan solo 12 años, le diagnosticaron un sarcoma de huesos. Los médicos le dieron el diagnostico después de que le diesen una patada en un partido de fútbol con sus amigos y el dolor era tal que sirvió de indicador para saber que algo no iba bien en su cuerpo.

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Cuenta que, aunque fue una etapa muy dura de su vida en la que el hospital fue su segunda casa, pudo cumplir su sueño de conocer a Manolo Lama a través de la Fundación 'Pequeño Deseo': "Aparecí en la redacción como un compañero más, editando los vídeos del informativo de ese día para un niño que su realidad y su día a día son tiritas, vendas, agujas y quimio, pues fue un punto de inflexión en durante el tratamiento", confiesa.