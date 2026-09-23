Carlos Plá Valencia, 23 SEP 2026 - 15:41h.

200 enfermos al año podrán beneficiarse de esta tecnología de vanguardia que utiliza la radioterapia externa más precisa que existe para luchar contra el cáncer

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El Gantry y el Ciclotrón, las dos piezas principales del equipo de Protonterapia fabricadas expresamente para el Hospital La Fe de Valencia y donadas por el empresario Amancio Ortega, han llegado a la que será la futura "ciudad de la oncología" de la capital del Turia.

Con un peso de 72 toneladas, ambas piezas han sido introducidas por el techo del edificio tras una compleja operación de ingeniería en la que se ha utilizado una grúa de grandes dimensiones.

La instalación de las dos máquinas estará completada previsiblemente antes de final de año y la previsión es poder atender a los primeros pacientes antes de que finalice 2027. El objetivo es que alrededor de 200 enfermos al año puedan beneficiarse de esta tecnología de vanguardia en tratamientos de precisión contra tumores infantiles, cerebrales, oculares, sarcomas y linfomas, entre otros.

La Comunidad Valenciana será la tercera autonomía que pone en marcha este tipo de equipos, que utilizan la radioterapia externa más precisa que existe. El Gantry o máquina de protonterapia es una estructura giratoria de grandes dimensiones que permite dirigir el haz de protones hacia el tumor con precisión milimétrica, y el Ciclotrón o acelerador de protones, genera y acelera los protones necesarios para el tratamiento.

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Ciudad Oncológica

La “ciudad oncológica” de Valencia, un espacio de atención integral para enfermos de cáncer, contará con el equipamiento de protonterapia, financiado por la Fundación Amancio Ortega con 29,04 millones de euros, mientras que la Generalitat ha completado el proyecto con otros 21,5 millones de euros destinados al edificio, el búnker de protección radiológica, las instalaciones auxiliares, el mantenimiento y el personal necesario para ponerlo en marcha.

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Las máquinas de protonterapia se han instalado en un edificio de más de 5.500 metros cuadrados situado junto a La Fe y que está conectado subterráneamente con el Servicio de Oncología Radioterápica del hospital.

El complejo incluye un búnker de hormigón armado de unos 35 metros cuadrados y 9 metros de altura, consultas, salas de espera, zonas de preparación de pacientes, áreas de dosimetría y futuras instalaciones para un TAC de última generación.

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El nuevo servicio requerirá de 39 profesionales adicionales, que se sumarán a los 61 especialistas con que cuenta en la actualidad el Servicio de Oncología Radioterápica del centro. La formación de estas personas está incluida en la financiación de la Fundación Amancio Ortega, con soporte y financiación complementaria de la Conselleria de Sanidad.