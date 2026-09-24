Raquel Noya A Coruña, 24 SEP 2026 - 14:03h.

La murciana, recientemente diagnosticada de cáncer, ha cumplido su deseo de regresar al Camino de Santiago gracias a la Ambulancia del Deseo

Ha recorrido los últimos cinco kilómetros del Camino francés junto a su familia, trabajadores de su residencia y voluntarios de la Fundación

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Alegría Bernardino Sánchez ya está en Santiago. Ha vuelto a abrazar al Apóstol después de recorrer los últimos cinco kilómetros del Camino, pero esta vez la historia ha sido diferente: durante años fue ella quien acompañó a personas con discapacidad y movilidad reducida para ayudarlas a cumplir el sueño de llegar a Compostela. Ahora, son otros quienes han caminado a su lado.

La llegada se produjo este jueves, 24 de septiembre, y estuvo acompañada por familiares, profesionales de la residencia Ballesol Altorreal, representantes del grupo Ballesol y voluntarios de la Fundación Ambulancia del Deseo, que hicieron posible el viaje desde Murcia.

Alegría, que tiene movilidad reducida y ha sido diagnosticada recientemente de cáncer, quería regresar a un lugar especialmente importante en su vida. Durante casi dos décadas había dedicado parte de su tiempo a acompañar a enfermos y personas con discapacidad en el Camino de Santiago y en otras peregrinaciones, entre ellas las de Fátima y Lourdes. Esta vez, sin embargo, le tocaba ocupar el otro lado de la historia.

De acompañar a otros a recibir el acompañamiento

La idea surgió después de que Sergio Moreno, psicólogo de la residencia en la que vive Alegría, realizara el Camino y conociera mejor la historia de la mujer. Fue entonces cuando decidió contactar con la Fundación Ambulancia del Deseo para plantear un viaje que tenía un significado especial. La propuesta era sencilla: devolverle, de alguna manera, todo el apoyo que ella había prestado durante años a otras personas.

"Es hora de devolverle todo lo que ella hizo por los demás", explicaba Moreno al plantear la iniciativa. Alegría recibió la noticia con emoción. Volver al Camino significaba regresar a un lugar que forma parte de sus recuerdos y en el que durante años estuvo pendiente de las necesidades de otros peregrinos.

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Ahora ha podido recorrer de nuevo parte de esa ruta que no sería posible sin la ayuda que recibió. A su lado estuvieron sus hijos y otros familiares, trabajadores de la residencia y voluntarios de la Fundación Ambulancia del Deseo. Un grupo que se encargó de acompañarla en los últimos kilómetros hasta la capital gallega, los más especiales para la mayoría de los peregrinos.

Cinco kilómetros con un significado especial

El recorrido de Alegría ha sido de cinco kilómetros, pero para ella la distancia tenía un valor mucho mayor. No se trataba únicamente de completar una parte del Camino, sino de regresar al lugar al que ayudó a llegar a tantas otras personas. Durante años, su papel fue el de acompañante. Ahora ha sido ella quien ha necesitado apoyo para poder cumplir el mismo sueño.

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Desde la residencia destacan precisamente ese cambio de papeles como el significado más especial de la experiencia. También consideran que el regreso al Camino puede tener un importante valor emocional para una persona que atraviesa una situación de salud complicada.

La historia de Alegría se convierte así en un viaje de ida y vuelta: primero ayudó a otros a alcanzar Santiago y, años después, cuando sus propias circunstancias le dificultan hacerlo, ha encontrado a un grupo dispuesto a acompañarla hasta la misma meta, pudiendo cerrar el ciclo.