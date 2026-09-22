Comenzará el próximo año un máster en la Universidad de Nueva York, tras terminar la secundaria a los 11.

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Joe Petraro-Hyppolite solo tiene 13 años, nació en Long Island y tiene un coeficiente intelectual de 168. Nació con una mente superior, pero la vida le ha puesto muchas barreras en el camino. Su corta edad ya le ha dado tiempo para vivir varias vidas. muchas experiencias y no todas agradables.

De hecho, ha lidiado con el acoso escolar. Era un chico poco expresivo, tímido, no hablaba. Pensaban que necesitaba clases de educación especial. Y empezó a tenerlas. Realmente tenía síndrome de Tourette, dislexia, trastorno obsesivo-compulsivo grave. Lo que parecía que se debía a la necesidad de educación especial era mucho más grave. Gracias a una profesora que les recomendó hacer más pruebas supieron lo que de verdad tenía su hijo. Y no era poco. Pero después llegó un nuevo golpe. La leucemia.

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Joe, que dice ser fanático de los dinosaurios, de los videojuegos, del deporte, y de estar con lo amigos. En eso, es un adolescente más. Ha superado todo con una encomiable capacidad de resistencia. Ahora, la vida le ha sonreído tras ser aceptado en un programa de la Universidad de Nueva York para el próximo otoño. Es uno de los más jóvenes en la historia en lograrlo.

Joe se cambió a una nueva escuela que ofrecía un ritmo de estudio flexible. Tuvo un desempeño excelente, graduándose de la escuela secundaria y después del bachillerato a los 11 años. Posteriormente, fue admitido en el programa a distancia de la Universidad Estatal de Louisiana y se graduará en mayo. Después, cursará un master en deportes globales en la Universidad de Nueva York (NYU).

Pero lo que más sorprende de Joe es su humanidad. Con 7 años publicó cuentos cortos y donó lo ganado. Ya ha fundado la campaña 'Joe's Be Kind', ayuda a construir pozos en África y promueve la inclusión a través de programas deportivos.

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Y todo con un recuerdo que no olvida. El del acoso sufrido que le llevó a intentar hacerse daño una vez. Su madre lo evitó, pero él no lo olvida y anima a otros niños que lo pasan mal por ser diferentes. Así que lanza desde la revista People un mensaje para todos los que, en muchas ocasiones, no se sienten ellos mismos. "No hacer caso a la gente estúpida, ni pensar jamás en quitarse la vida. Recuerden siempre que hay alguien ahí fuera, sin importar lo lejos que esté o la edad que tenga, que se preocupa”.