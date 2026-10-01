Investigado el dueño de un local de comida turca tras la intoxicación de 14 clientes en Chipiona

En la inspección del local se detectaron numerosas irregularidades en cuanto a la trazabilidad de los alimentos

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ChipionaLa Guardia Civil de Cádiz está investigando al responsable y titular de un establecimiento de restauración de comida turca ubicado en Chipiona, donde se ha registrado la intoxicación alimentaria de 14 personas.

En la inspección del local se detectaron numerosas irregularidades en cuanto a la trazabilidad y la conservación y refrigeración de los productos alimenticios y de las medidas higiénico sanitarias del establecimiento, según ha informado la Guardia Civil en una nota.

Exhaustiva inspección en el local de restauración

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha sido el encargado de investigar las causas que originaron este brote de intoxicación alimentaria tras recibirse el pasado 5 de septiembre las denuncias de 14 personas que había sufrido una indisposición tras haber comido en el mismo restaurante de comida turca.

Al tener conocimiento y observar la gravedad de los hechos, los agentes del Seprona dieron inicio a la investigación para localizar al presunto responsable. La investigación se centró en la realización de una exhaustiva inspección en el local de restauración, donde se detectaron numerosas irregularidades en cuanto a trazabilidad y conservación y refrigeración de los alimentos, así como de las medidas higiénico sanitarias del negocio.

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Además, se solicitaron informes y resultados de los análisis microbiológicos de las muestras de alimentos realizados por los inspectores de la Delegación Provincial de Sanidad.

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Delito contra la salud pública

Tras la comprobación de los hechos acontecidos y las labores de investigación, sumado a la información técnica aportada por la autoridad sanitaria autonómica, se constataron posibles "deficiencias graves" en la cadena de custodia o conservación de los alimentos, que podían ser constitutivas de infracciones penales contra la salud pública.

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Por estos hechos, el pasado 29 de septiembre se procedió a la investigación del responsable y titular del establecimiento como presunto autor de un delito contra la salud pública.

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Estos hechos ocurren en el marco de la celebración de la Semana Institucional de la Guardia Civil en Cádiz, y alineados con una de las temáticas abordadas durante la mañana de ayer sobre cultura de seguridad alimentaria y protección al consumidor, celebrada en Incubazul.