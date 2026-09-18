Los Bomberos requirieron la presencia de la empresa suministradora del gas de la vivienda tras realizar las mediciones

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Dos ancianos, un hombre y una mujer de unos 80 años, han muerto, y otra mujer de unos 60 años ha sido evacuada al Hospital de Salamanca tras resultar afectadas supuestamente por un escape de gas registrado en su vivienda del municipio salmantino de Villares de la Reina, cerca de la capital.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha explicado que la vivienda al parecer afectada se encuentra en la calle Nogales de la Urbanización Las Bizarricas, casi en el límite municipal con Salamanca, y que el aviso se produjo poco antes de las doce del mediodía.

La Guardia Civil ha asumido la investigación para determinar las causas del fallecimiento, aunque los Bomberos de la Diputación de Salamanca requirieron la presencia de la empresa suministradora del gas de la vivienda tras realizar las correspondientes mediciones que realizan en estos casos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Emergencias Sanitarias de Sacyl, que finalmente evacuaron en ambulancia a la mujer de 60 años, muy afectada, hasta el Complejo Asistencial de Salamanca.