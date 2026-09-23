Encuentran gusanos en la sopa del comedor escolar de un colegio de Málaga

Redacción Andalucía Málaga, 23 SEP 2026 - 14:07h.

Los alumnos del último turno del comedor dieron la voz de alarma al percatarse de la presencia de gusanos en sus platos

La dirección del centro ha emitido un "mensaje de tranquilidad" a las familias y asegura que se está investigando lo ocurrido

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Los alumnos del Colegio San Manuel, un centro concertado de Málaga, se llevaron una desagradable sorpresa al descubrir que había gusanos en la sopa servida por el comedor del colegio durante el almuerzo. La escena tuvo lugar el pasado viernes 18 de septiembre durante los primeros turnos del comedor escolar.

La comida de este colegio no es servida por un servicio de catering sino que se elabora en la cocina del propio centro. Según los testimonios recogidos por El Comercio, los estudiantes de menor edad llegaron a comerse la sopa sin que ni el personal de cocina ni los encargados del servicio se dieran cuenta de la presencia de estos gusanos en los platos.

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Fue en el último turno del almuerzo cuando los alumnos, de mayor edad, se percataron de la presencia de los gusanos y dieron la voz de alarma. Un incidente que ha desatado la indignación entre los padres, que critican que los niños de Infantil y Primaria llegaran a ingerir la comida contaminada sin que nadie se diera cuenta.

Algunos familiares muestran desconfianza y preocupación por lo ocurrudo y consideran inadmisible que algo así suceda en un centro en el que se supone cocinan a diario con proveedores locales. Estas fuentes han preferido mantenerse en el anonimato por miedo a posibles señalamientos o represalias contra sus hijos en el entorno escolar.

El centro investiga lo ocurrido

La directora del colegio, Carmen Estrella, ha enviado un comunicado interno a las familias para transmitir un mensaje de “tranquilidad”. En el escrito, la dirección del centro confirma que se han activado “los protocolos internos de control y seguridad alimentaria” y que se ha iniciado una revisión para esclarecer lo ocurrido.

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Asimismo, desde el centro educativo han acalrado que se está trabajando conjuntamente con el equipo de cocina y con los proveedores implicados.

“La salud, la seguridad y el bienestar de nuestro alumnado constituyen nuestra máxima prioridad", aunque indican que con "la información disponible no permite extraer conclusiones sobre las causas de lo sucedido”, añade el comunicado, en el que se comprometen a informar a los padres de las conclusiones una vez terminada la investigación sobre este hallazgo.