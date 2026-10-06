Alrededor de 900 personas están hospitalizadas o en aislamiento con los menores de 5 años en el foco.

La OMS recomienda priorizar el estudio de la vacuna contra el ébola 'Ervebo' para su uso en el brote del Congo

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Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han cifrado en más de 8.600 los casos confirmados de ébola desde la declaración a mediados de mayo de un nuevo brote en el este del país, que deja además cerca de 4.150 fallecidos y alrededor de 900 personas hospitalizadas o en aislamiento.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha indicado que hasta la fecha se han registrado 8.603 contagios y 4.148 fallecidos, incluidos 59 casos y 34 muertos en las últimas 24 horas, con una tasa de letalidad del 48,2%. Asimismo, ha especificado que 896 personas están hospitalizadas o en aislamiento, mientras que 2.235 han recibido el alta tras superar la enfermedad, con una tasa de seguimiento de los contactos de los contagios del 79,7%, a la baja durante los últimos días.

La provincia de Ituri --una de las afectadas junto a las de Kivu Norte, Kivu Sur, Alto Uélé, Bajo Uélé, Tshopo y Ubangi Sur-- sigue siendo el epicentro del brote, con el 75% del total de contagios detectados hasta la fecha, si bien solo acumula el 39% de los registrados durante el último día.

El brote está poniendo en peligro la educación

En este contexto, la organización no gubernamental Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) ha alertado este martes de que el brote está poniendo en peligro la educación de miles de niños debido al impacto de la enfermedad, con unas 5.700 escuelas --que dan escolarización a cerca de 1,8 millones de niños-- alejadas de las medidas de control y prevención.

La ONG ha subrayado que cerca del 90% de los pupilos en las provincias de Ituri, Kivu Norte y Alto Uélé no han recibido apoyo sobre higiene y sanidad. "Los niños no deberían estar privados de una educación porque sus familias teman que las escuelas no sean lugares seguros. Los padres no deben tener que elegir entre la seguridad de sus hijos y el deseo de que accedan a una educación y tengan un futuro más brillante", ha explicado el director del NRC en RDC, Eric Batonon.

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Necesidad urgente de más inversión en saneamiento, higiene y medidas de prevención

"Necesitamos urgentemente una mayor inversión en saneamiento, higiene y medidas de prevención de infecciones, para que los niños puedan lavarse las manos y mantener el distanciamiento personal en las aulas", ha explicado. "Además, debemos recordar que muchos jóvenes del este de RDC ya han perdido años de educación debido a la violencia y el desplazamiento continuos", ha esgrimido.

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En este sentido, Silvia Beccacece, líder de un equipo de emergencia en la ciudad de Bunia, ha especificado que "el miedo y la desinformación hacen que el riesgo del ébola sea aún mayor". "Para las familias que han perdido a seres queridos, el dolor y la incertidumbre pueden resultar abrumadores; los niños también viven estas pérdidas, viendo morir a padres, familiares y amigos", ha relatado.

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Los menores de 5 años representan una gran proporción de los afectados

"Los menores de cinco años representan una gran proporción de los afectados, por lo que proteger su bienestar debe ser el eje central de la respuesta. Necesitan espacios seguros donde puedan comprender lo que está sucediendo y expresar sus inquietudes", ha dicho, antes de incidir en que "las medidas sanitarias y el apoyo psicosocial deben ir de la mano para que los niños puedan regresar a la escuela y seguir aprendiendo a pesar de la crisis".

Por último, Beccacece ha hecho hincapié en que para muchos alumnos, esta situación tiene lugar "tras años de interrupciones" a causa de la violencia y el desplazamiento por el conflicto en el este de RDC. "El acceso continuo a la educación es fundamental para ayudarles a mantener una sensación de estabilidad y mirar hacia el futuro", ha zanjado.