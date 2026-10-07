El cirujano Diego González realiza en el Hospital Universitario de Jaén tres complejas operaciones torácicas repartidas en dos días
El cirujano torácico Diego González Rivas ha estado varios días en el Hospital Universitario de Jaén para realizar tres intervenciones
Diego González Rivas extirpa un tumor en el cuello tras 10 horas de operación: "Era enorme y se podía morir"
JaénEl Hospital Universitario de Jaén ha “tenido el privilegio” de contar con la presencia y participación del Doctor Diego González Rivas, referente internacional en cirugía torácica para poder trabajar junto al equipo del centro jiennense en varios procesos de alta complejidad.
Desde el hospital han confirmado que “durante estas jornadas se realizarán tres intervenciones: una lobectomía superior derecha, una segmentectomía S3 y una lobectomía superior izquierda”. A través de un comunicado compartido en redes sociales con algunas fotografías de las intervenciones realizadas por el doctor, han confesado que su participación también resulta beneficiosa para “compartir conocimiento, aprender juntos y seguir avanzando en una cirugía cada vez más precisa y adaptada a cada paciente”.
“La innovación también es esto: profesionales que comparten experiencia, equipos que siguen formándose y conocimiento que se transforma en mejores oportunidades para nuestros pacientes. Orgulloso de poder vivir hoy esta experiencia desde dentro. Gracias, Diego, por compartir tu conocimiento y gracias a todo el equipo de Cirugía Torácica del Hospital Universitario de Jaén por hacerlo posible”, dicen desde el post.
Los vídeos y fotografías de Diego González en los quirófanos de Jaén
En un vídeo que publicaron después, informaron de que Diego González dirigió un masterclass con cirugías de ata complejidad. En el vídeo aparecían todos los profesionales entrando en el quirófano, preparando la sala y operando juntos a un paciente bajo la atenta mirada de muchos médicos que aprendieron las innovadoras técnicas del cirujano.
El profesional ha estado enseñando al equipo del Hospital Universitario de Jaén, técnicas mínimamente invasivas con la que podrán operar a pacientes sin tener que realizar una intervención de larga duración o cuyos riesgos sean mayores de los que en realidad podrían ser a través de los métodos de González Rivas. En los post, el centro médico no ha confirmado qué tipo de intervenciones iban a realizar, pero todos ellos tendrían que ser pacientes que necesitasen de alguna operación torácica.