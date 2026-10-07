José Rocamora 07 OCT 2026 - 15:55h.

Pese a su mortalidad, Salvador Peiró, investigador, tranquiliza: "Es muy difícil que se produzcan grandes brotes".

La muerte de la científica rusa Daria Shipilova por peste neumónica enciende las alarmas: EEUU en alerta, 200 aislados y cinco hospitales en cuarentena

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Alerta sanitaria por peste neumónica. La repentina muerte Daria Shipilova, investigadora de 28 años que trabajaba en un laboratorio especializado en enfermedades infecciosas de la ciudad siberiana de Irkutsk —en Rusia Oriental— ha hecho saltar las alarmas y el miedo a volver a vivir una pandemia.

La investigación más reciente de esta joven brillante se enfocaba en los mecanismos de resistencia a antibióticos en cepas avanzadas de Yersinia pestis, el microorganismo causante de las distintas variantes de la peste. Por el momento hay 200 personas aisladas en Rusia y cinco hospitales en cuarentena. La pregunta que ahora asalta a muchos con el recuerdo del covid en mente es

La peste neumónica es la más virulenta. El origen está en una bacteria que se encuentra en algunos roedores y que se propaga a través de las pulgas. Pero, ¿qué ocurre con la peste neumónica? Que es la única que se transmite de persona a persona a través de las partículas que expulsamos al toser o al estornudar. Afecta a los pulmones y tiene un periodo de incubación muy corto de solo 24 horas. Por ello es necesario identificar la infección rápidamente y empezar un tratamiento con antibióticos.

Los síntomas que hay que vigilar

La peste neunómica se manifiesta con debilidad y una neumonía de evolución rápida, con dificultad para respirar, dolor torácico, tos y esputos acuosos o con sangre.

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La OMS está pidiendo información a Rusia sobre los pacientes que están bajo seguimiento y considera que el riesgo sanitario en Europa es muy bajo.

El investigar emérito Fisabio Salud Pública, Salvador Peiró, al menos tranquiliza, aunque reconoce que estamos ante "una enfermedad que los que contagian tienen ya síntomas y es muy rápida y es bastante grave", la realidad e que se "suelen aislar rápidamente y no suelen dar grandes brotes, es muy raro que es países europeos se den grandes brotes".