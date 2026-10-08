Una veintena de alumnos de la Academia General Militar de Zaragoza ha sido enviados a casa tras detectarse un brote de sarna

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ZaragozaUna veintena de alumnos ha tenido que abandonar la Academia General Militar de Zaragoza tras detectarse un brote de sarna. Según informan varios medios de comunicación como el periódico 'El Mundo', fue durante los primeros días de septiembre cuando se detectaron varios casos entre los cadetes del Primer Batallón, "lo que obligó a la institución a desarrollar medidas de seguridad con el fin de evitar una rápida propagación".

Precisamente, estos alumnos de la Academia General Militar de Zaragoza acababan de ingresar en el centro. Tras detectar este brote de sarna, la Academia General Militar de Zaragoza (AGM) tomaba la decisión de mandar a casa a varios cadetes. Además, desde el centro también se están realizando tareas de limpieza y desinfección en las habitaciones, en uniformes y en las dependencias con el fin de acabar con este brote de sarna.

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La situación en la Academia General Militar de Zaragoza tras detectarse este brote de sarna

Desde el medio de comunicación 'El Periódico' informan que los alumnos permanecerán fuera del centro y estarán en sus hogares entre el 9 y el 18 de octubre, varias de estas fechas por ser no laborales (celebración de las Fiesta del Pilar) y "otros por precaución".

Por su parte, los alumnos del centro militar de Zaragoza que se encuentran contagiados permanecen en cuarentena y aislamiento.

Hay que destacar que la sarna —también conocida como escabiosis— es una dolencia contraída por un ácaro que se instala en nuestra piel y empieza a alimentarse de ella. Este utiliza al cuerpo humano como huésped, desarrolla su actividad por la noche y se caracteriza por presentar un cuadro sintomático muy característico.

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Sin embargo, más allá de las numerosas molestias que esto causa, la sarna también se caracteriza por tener una transmisión extremadamente alta y rápida.

La sarna, considerada una Infección de Transmisión Sexual

Uno de los detalles menos conocidos y que explicó la doctora Morales-Bibiloni, residente de Medicina Familiar y Comunitaria en Girona, la sarna se considera una ITS (Infección de Transmisión Sexual).

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“Se considera como infección de transmisión sexual ya que el ácaro se transmite a través del contacto corporal. Si a esto le sumamos el hecho de que se produzca un encuentro íntimo de noche, entonces estamos ante el período de mayor actividad del microorganismo y eso multiplica las probabilidades de que este se transmita”, explicaba la experta.

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Ante este primer escenario, la primera recomendación de Morales-Bibiloni es “muy importante llevar a cabo una higiene altísima, tanto del medio en el que vivimos y realizamos nuestras actividades, como de nuestro propio cuerpo y también de la ropa que usamos”.

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¿Qué hacer en caso de contagio?

La experta explica que si ya nos hemos contagiado de sarna, lo primero que hay que hacer es lavar toda la ropa —tanto de vestir, como de cama, como toallas— a temperatura alta (alrededor de 60 grados), dejarla secar al Sol y tenerla cerrada en bolsas de basura oscuras durante una semana. ¿El motivo? “Cuando hay entornos oscuros, el ácaro se despierta. Si este no encuentra un huésped en poco tiempo, acaba por morir y así nos evitamos la infección”.

“Además del propio lavado de ropa y tejidos, se ha de higienizar toda la casa, aunque no sean superficies textiles. No se sabe dónde habremos podido dejar restos del ácaro, así que hay que atacar todo con la mayor profundidad posible”, detalla. El tratamiento farmacológico —a base de ivermectina— es el que se receta en consulta de Atención Primaria, cuando se lleva a cabo la visita.