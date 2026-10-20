El informe indaga sobre la relación entre el consumo diario de café y una bacteria que incide positivamente en nuestra microbiota

Beber café con cafeína y té se asocia a menor riesgo de demencia, según un estudio a gran escala: esta es la cantidad ideal

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Según un estudio publicado por la prestigiosa revista Nature (Coffee consumption is associated with intestinal Lawsonibacter asaccharolyticus abundance and prevalence across multiple cohorts) el consumo diario del café ha demostrado ejercer "efectos beneficiosos sobre la salud humana, entre los que se incluyen la reducción de la mortalidad por todas las causas y la mortalidad específica por enfermedades cardiovasculares, el riesgo de diabetes tipo 2, la enfermedad del hígado graso no alcohólico y el cáncer, así como otras enfermedades".

Las conclusiones de este nuevo informe, han establecido la relación entre una bacteria beneficiosa para la microbiota y la ingesta de café, diferenciando entre no bebedores, (que consumían menos de 3 tazas de café al mes); bebedores moderados (que bebían entre 3 tazas al mes y 3 tazas al día) y bebedores empedernidos (que bebían más de 3 tazas al día).

Para determinar la conexión entre la microbiota y la salud cardiovascular, así como con la prevención del cáncer, el estudio parte de la base de que la microbiota intestinal y el corazón están conectados a través del eje intestino-corazón, una vía de comunicación mutua donde las bacterias del aparato digestivo influyen directamente en la inflamación, la presión arterial y el riesgo de infarto.

El estudio analiza el café con o sin cafeína

Igualmente, la buena salud del intestino influye de forma directa en el riesgo, desarrollo y respuesta al tratamiento del cáncer, especialmente en los tumores del aparato digestivo (como el cáncer colorrectal o de estómago) y de otros órganos. Por ello, la proliferación de la bacteria Lawsonibacter asaccharolyticus a raíz del consumo de café puede incidir directamente en la prevención de estas enfermedades:

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"En este estudio, hemos llevado a cabo la investigación más amplia realizada hasta la fecha sobre la relación entre la microbiota intestinal humana y el consumo de café, aprovechando las cohortes de ZOE PREDICT, el Estudio Mente-Cuerpo (MBS) y el Estudio de Validación del Estilo de Vida de los Hombres (MLVS). En conjunto, analizamos más de 22 000 muestras de participantes que proporcionaron informes detallados sobre su consumo de café a largo plazo. Esto reveló una estrecha interacción entre el café y un miembro específico del microbioma, la especie Lawsonibacter asaccharolyticus", dice el informe.

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"Nuestro estudio ofrece información sobre cómo la microbiota intestinal podría mediar en la composición química —y, por tanto, en los beneficios para la salud— del café. Hasta 115 SGB respondieron positivamente al consumo de café, lo que pone de relieve el impacto que un único alimento diario puede tener en la microbiota intestinal humana. No obstante, la relación más fuerte es, con diferencia, la que se observa con L. asaccharolyticus. Dado que el consumo de café se ha relacionado con el riesgo de mortalidad por todas las causas, los trabajos futuros deberían tratar de determinar si esta relación está potencialmente mediada por L. asaccharolyticus", concluye.

Para verificar que el extraordinario crecimiento de L. asaccharolyticus está directamente relacionado con el café, los científicos cultivaron la bacteria in vitro, en medios de cultivo enriquecidos o no con café. Los resultados obtenidos confirman que la bacteria se desarrolla más rápidamente en presencia de café, incluso si se trata de café descafeinado, lo que deja a la cafeína fuera de la ecuación y se centra en los vegetales de la planta.