Un militar ha muerto tras ser atropellado en la base de Cerro Muriano de Córdoba

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CórdobaUn militar ha muerto tras ser atropellado en la base de Cerro Muriano de Córdoba. Según ha podido confirmar 'Diario de Córdoba', el militar ha fallecido en la mañana de este jueves en la base militar de Cerro Muriano, en Córdoba capital, tras ser "arrollado por un vehículo".

Según ha podido saber el medio de comunicación anteriormente citado gracias a fuentes cercanas al caso, el suceso se produjo ha producido a primera hora de la mañana de este jueves, cuando el militar habría sido "atropellado por un camión que realizaba una maniobra en una zona con escasa visibilidad".

La muerte del militar

Desde 'Diario de Córdoba', se ha conocido que el militar fallecido se habría incorporado a la unidad hace apenas unos meses, "aunque por el momento se desconoce su rango".

Según las mismas fuentes consultadas por el medio de comunicación, se trata de un joven de 23 años.

Ahora, la Guardia Civil ha asumido la investigación del suceso.

En esta misma base fallecieron dos militares ahogados mientras participan en unas maniobras en diciembre de 2023.