Se trata del producto MeloDIA marinera con gambas al ajillo de la marca DIA Mari Marinera, envasado en bandejas de plástico congeladas de 125 gramos cada una

Se recomienda a las personas con alergia al huevo, que pudieran tener el producto en sus casas, se abstengan de consumirlo

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha recibido a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias del País Vasco, en relación a la presencia de huevo no incluido en el etiquetado del producto MeloDIA marina con gambas al ajillo, de la marca DIA.

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La propia empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación.

La AESAN recomienda no consumir este producto en caso de tener alergia al huevo

En concreto, se trata del un total de ocho lotes (L260566GGO, L260642GGO, L260747GGO, L260754GGO, L260769GGO, L260942GGO, L260951GGO y L260962GGO), del MeloDIA marinera con gambas al ajillo de la marca DIA Mari Marinera, con fechas de consumo preferente el 31 de noviembre de 2027, 31 de diciembre de 2027, 31 de enero de 2028 y 31 de marzo de 2028, 250 gramos y envasado en bandejas de plástico congeladas de 125 gramos cada una.

Según información de la AESAN, la distribución se ha realizado en todo el territorio nacional. Por ello, el SCIRI ha trasladado la información con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados.

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Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia al huevo, que pudieran tener el producto en sus casas, se abstengan de consumirlo. No obstante, se trata de un producto seguro para el resto de la población.