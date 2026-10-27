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Salud

La Aesan alerta de la presencia de Salmonella en un lote de tahini de sésamo de la marca Arkan

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La Aesan alerta de la presencia de Salmonella en un lote de tahini de sésamo de la marca Arkan. Aesan
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Malta relativa a la presencia de 'Salmonella spp' en el producto Pure Sesame Tahini de la marca Arkan, con procedencia de Egipto.

El producto se vende en bote de plástico de 400 gramos, y el lote afectado es el '0257502493' con fecha de caducidad de diciembre de 2027. Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Cataluña, Madrid, Baleares y Valencia, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

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Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI, con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. Y en el caso de haber consumido algún producto del lote afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud.

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