Se trata del lote ES26271001 del 'Vanilla cookie flavour pudding' de la marca Arla protein envasado en bote refrigerado

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha recibido a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) una notificación de alerta alimentaria trasladada por las autoridades sanitarias de Dinamarca debido a la posible presencia de fragmentos de cristal en un pudin de la marca Arla Protein.

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Las autoridades competentes de las comunidades autónomas han recibido esta información a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objetivo de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Aesan recomienda no consumir este producto

En concreto, se trata del lote ES26271001, del 'Vanilla cookie flavour pudding' de la marca Arla protein, con fecha de consumo preferente el 25 de abril de 2027, 200 gramos la unidad y envasado en bote refrigerado.

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Según información de la Aesan, la distribución inicial se ha realizado en casi todo el territorio nacional. De esta forma, se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.