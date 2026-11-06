Investigadores de Vigo crean un test de saliva que podría detectar el alzheimer 20 años antes de tenerlo

Silvia Asiain 06 NOV 2026 - 16:54h.

Un grupo del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur ha patentado un método para detectar en una muestra de saliva el deterioro cognitivo.

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Un grupo del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur ha patentado un método para detectar en una muestra de saliva el deterioro cognitivo, que puede desembocar en alzhéimer o en otras demencias. En un laboratorio del equipo de investigadores de Vigo trabajan los responsables de este revolucionario hallazgo para el diagnóstico del Alzheimer.

Un simple test de saliva podría permitir identificarlo hasta 20 años antes de que la enfermedad presente los primeros síntomas.

Con el analisis de una simple muestra de saliva pueden predecir si una persona sana tendrá alzheimer en el futuro. Los investigadores del Hospital Alvaro Cunqueiro de Vigo han identificado 3 biomarcadores que aparecen en la saliva y que están relacionados con las conexiones entre neuronas.

Andrea Pérez, investigadora, detallla "que usan unas técnicas que se denominan elisas para medir estas proteinas con más especificidad.

Dos décadas antes de que el paciente pierda la memoria en su saliva una de esas 3 proteinas ya aparece en niveles bajos y las otras dos van descendiendo según avanza el daño.

El objetivo es desarrollar un test similar al del covid para que la prueba pueda hacerse en casa. "Cuanto antes lo detectemos más fácil será dar terapia".

Mientra la tecnología avanza, en los talleres de rehabillitación cognitiva trabajan para mantener vicos los recuerdos, ejercitar la memoria, ayuda a ralentizar el avance del alzheimer.