La I Feria Nacional de Salud Mental, la primera que se celebra en España y que está abierta a todo el público, arranca el 19 de noviembre en Madrid

La Casa Encendida será el punto de encuentro el jueves 19 de noviembre, con entrada gratuita y reserva previa

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Madrid¿Dónde acudir cuando uno mismo o alguien cercano atraviesa un problema de salud mental? ¿Cómo saber qué recursos existen o cómo acompañar a quien lo necesita? Para responder a estas preguntas y acercar la salud mental a la vida cotidiana, Madrid celebrará el próximo jueves 19 de noviembre la I Feria Nacional de Salud Mental, la primera que se celebra en España abierta a toda la ciudadanía. Será en La Casa Encendida y organizada por la Asociación Sara Jiménez bajo el lema 'Compartimos, vivimos', la iniciativa nace con una vocación clara: abrir un espacio de encuentro, información y apoyo accesible a toda la ciudadanía.

La Feria no es un congreso especializado ni una jornada dirigida exclusivamente a profesionales. Es una oportunidad para acercarse, preguntar, conocer entidades y descubrir recursos que pueden resultar útiles en algún momento de la vida. Está dirigida a familias, jóvenes, personas que conviven con problemas de salud mental, profesionales y, en general, a cualquier persona que quiera comprender mejor una realidad que nos afecta a todos.

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Una iniciativa pionera para acercar la salud mental a la sociedad

La idea de organizar la Feria surgió de Genoveva Casado, impulsora y directora del proyecto, que encontró en la Asociación Sara Jiménez, presidida por Javier Jiménez, el respaldo para ponerla en marcha.

"La Feria nace de juntar tres piezas que llevaban mucho tiempo sueltas", explica Genoveva Casado. "La primera, que necesitamos hablar de lo que sentimos y de lo que callamos, y no solo cuando ya no podemos más. La segunda, el desconocimiento, no sabemos nada de los trastornos mentales hasta que nos sucede. Y la tercera, descubrir que en España nunca se había hecho algo así. Se lo propuse a Javier Jiménez y me dijo que sí sin dudarlo", detalla.

Para su directora, la clave está en acercar la conversación sobre salud mental a los espacios cotidianos. "Es un tema de todos: de cada casa, de cada clase, de cada grupo de amigos. Nadie nos enseñó a decir 'no estoy bien' ni a acompañar a quien lo está pasando mal. Queremos que quien venga salga con un nombre, un teléfono y algo de esperanza".

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Por eso, Casado invita a participar a toda la ciudadanía, también a quienes no creen necesitar este tipo de información: "Me gustaría que viniera todo el mundo. Aunque piense que no lo necesita. Sobre todo, si piensa que no lo necesita".

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14 entidades en un mismo lugar

La Feria reunirá 14 entidades especializadas, que atenderán al público en sus respectivos estands para ofrecer información y orientación sobre distintos ámbitos de la salud mental, como la depresión, el trastorno bipolar, la psicosis y la esquizofrenia, el trauma, la prevención del suicidio, la atención a jóvenes y familias o la inserción laboral, entre otros.

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Entre las entidades participantes figuran Grupo Plenia, Fundación Why Not, AMALGAMA7, Centro ADALMED, Fundación Nzuri Daima, Clínica Meliflua, Asociación La Barandilla, Asociación Bipolar de Madrid, Ita Salud Mental, AMAFE, Fundación Pharos, la Universidad Autónoma de Madrid con la Universidad Rey Juan Carlos, Fundación Adecco y EMDR España.

Los asistentes podrán hablar directamente con los profesionales de las entidades, resolver dudas y conocer los recursos disponibles, con información práctica sobre dónde acudir y qué opciones de apoyo existen.

Ponencias y testimonios para abordar la salud mental desde distintos ámbitos

El programa combinará seis ponencias de unos 30 minutos con una mesa redonda y tiempo para visitar los estands. Las intervenciones abordarán la salud mental desde perspectivas diversas, con especial atención a la infancia y la juventud, el deporte, el empleo, el trauma y la prevención del suicidio. El actor y presentador Javi Martín ayudará con su colaboración a apoyar y seguir dando visibilidad a este evento.

La jornada comenzará con el psicólogo clínico Fernando Miralles, de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU, que ofrecerá la ponencia “El reto de la salud mental en España”. La Fundación ANAR compartirá las principales preocupaciones de niños, niñas y adolescentes a partir de las consultas que recibe a través de su teléfono y chat de ayuda. Por su parte, Lola Fernández Ochoa, presidenta de la Fundación Blanca Fernández Ochoa, abordará el papel del deporte como aliado de la salud mental.

A las 15:45 horas, la periodista de 'Informativos Telecinco' María Fente y otros periodistas especializados participarán en la mesa redonda 'Prevención del suicidio en medios de comunicación y redes sociales'. La Feria también quiere contribuir a romper el tabú que todavía rodea al suicidio. En 2025 se registraron en España 3.808 suicidios, según los datos provisionales del INE. "Hablar no provoca. Hablar salva", recuerda la organización.