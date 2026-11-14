Los especialistas recomiendan prestar atención a los factores de riesgo y realizar controles médicos

Los sistemas de monitorización de glucosa permiten hoy controlar los niveles de forma más sencilla

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La diabetes se ha convertido en uno de los principales desafíos de salud pública. En el mundo, una de cada nueve personas adultas convive con esta enfermedad y, en España, son más de cinco millones los afectados. Sin embargo, una parte importante de ellos todavía no sabe que la padece. Los expertos insisten en la importancia de detectar la enfermedad cuanto antes y actuar sobre los factores de riesgo que pueden prevenir, especialmente, la diabetes tipo 2.

Ana Belén conoce desde niña lo que significa convivir con la diabetes. Fue diagnosticada con apenas ocho años y lleva cuatro décadas controlando diariamente su alimentación y sus niveles de glucosa. La insulina forma parte de una rutina que también exige disciplina, vigilancia y una atención constante a cualquier cambio.

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Su experiencia refleja la exigencia que supone convivir con una enfermedad crónica, aunque las herramientas disponibles para los pacientes han evolucionado considerablemente. Los sistemas de monitorización de glucosa permiten hoy controlar los niveles de forma más sencilla y existen incluso dispositivos y aplicaciones capaces de utilizar inteligencia artificial para anticipar cómo determinados alimentos o hábitos pueden afectar a la glucemia.

La importancia de reconocer los factores de riesgo

La diabetes no afecta a todos los pacientes de la misma manera. Aproximadamente un 15% de los casos corresponde al tipo 1, mientras que el resto son principalmente diabetes tipo 2, relacionada con factores como la obesidad, el sedentarismo y otros hábitos de vida.

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Precisamente la diabetes tipo 2 puede pasar desapercibida durante años porque en sus primeras fases no siempre provoca síntomas evidentes. Por eso, los especialistas recomiendan prestar atención a los factores de riesgo y realizar controles médicos, especialmente en personas con sobrepeso, antecedentes familiares o una vida sedentaria.

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Uno de los indicadores que puede ayudar a detectar ese riesgo es el perímetro abdominal, junto con otros parámetros que permiten al personal sanitario valorar la probabilidad de desarrollar la enfermedad.

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La prevención pasa también por mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de forma habitual y controlar el peso. Son medidas que no garantizan evitar todos los casos, pero sí pueden reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

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Una enfermedad que exige atención todos los días

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, la Federación Española de Diabetes centra este año su campaña en la importancia de actuar a tiempo. El mensaje pone el foco tanto en la prevención como en el diagnóstico temprano y en la necesidad de facilitar a las personas con diabetes las herramientas necesarias para controlar su enfermedad.

Los pacientes dedican una parte importante de cada jornada a su cuidado y gestión. Según la campaña, son alrededor de 30 minutos diarios destinados a controlar la enfermedad.

Una rutina constante que obliga a quienes viven con diabetes a anticiparse continuamente: controlar la alimentación, vigilar la glucosa, administrar la medicación cuando es necesaria y tomar decisiones pensando en las horas que vendrán. Por eso, para los pacientes, detectar la enfermedad cuanto antes y disponer de herramientas para controlarla puede marcar una diferencia decisiva.