Asun Chamoso 14 NOV 2026 - 06:00h.

El Hospital Sant Joan de Déu logra reducir un 60% las visitas y un 80% las descompensaciones

El modelo, único en España, consigue triplicar los objetivos recomendados de control glucémico

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BarcelonaEl Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ha implantado un nuevo modelo de atención a los pacientes con diabetes con un seguimiento a distancia de los profesionales en tiempo real y la monitorización continua de la glucosa o el sistema de liberación automatizado de insulina. Este modelo es único en España a nivel pediátrico y se está implantado con la clínica Diabeter de Países Bajos.

Desde su aplicación, el modelo pionero de atención a los pacientes con diabetes ha permitido reducir más de un 60% las visitas presenciales en consultas externas, por lo que aproximadamente el 55% de los niños solo necesita acudir una o dos veces al año al hospital. Además, los ingresos asociados a descompensaciones se han reducido en un 80%. En 2019, doce pacientes fueron ingresados por descompensaciones por cetoacidosis y en 2025, solo dos. Además, el grado de consecución del objetivo glucémico se ha triplicado y permite ahorrar desplazamientos a aquellos que no lo requieren tan intensivamente porque logran sus objetivos.

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"El nuevo modelo hace que ya no sea necesario programar visitas presenciales a todos los pacientes con la frecuencia que lo hacíamos, sino que nos adaptamos a las necesidades específicas de cada familia y paciente. Así podemos diseñar un nuevo modelo de atención personalizado que nos permita atender más a aquellos que más lo necesitan porque tienen más dificultades en el manejo de la diabetes o nos lo piden”, explica Roque Cardona, jefe de la Unidad de Diabetes del Hospital Sant Joan de Déu.

Dos plataformas y una 'app'

El Hospital Sant Joan de Déu es el centro que controla a más pacientes pediátricos con diabetes tipo 1 de España y aproximadamente el 50% de los niños con esta enfermedad residentes en Cataluña.

Con el nuevo modelo, los valores de glucosa son monitorizados a distancia y una plataforma es capaz de analizar todos los días estos datos, poniendo a disposición de una enfermera de práctica avanzada el listado de pacientes que requieran atención inmediata para reconducir la situación.

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El ecosistema digital está formado por dos plataformas y una app. Una de las plataformas está vinculada a la historia clínica del paciente y consta de un sistema de alertas para el equipo médico. La otra plataforma es de triaje y la coordina una enfermera de práctica avanzada. El paciente dispone de una app que le facilita información en tiempo real de sus marcadores y de recomendaciones de ajuste de pauta.

Mejor calidad de vida para los niños y las familias

El modelo anterior de Sant Joan de Déu, basado en el concierto con el CatSalut, se centraba en el número de visitas, estancias hospitalarias y visitas a urgencias y no tenía en cuenta sus resultados. "El nuevo está basado en el valor, entendiendo por valor la relación entre la calidad de los cuidados que se prestan y el coste que suponen. Y cuando hablamos de calidad de los cuidados, no se trata solo de conseguir unos buenos resultados clínicos sino de hacerlo preservando la mejor calidad de vida y experiencia percibida por el paciente", señala Cardona.

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"Como socios tecnológicos de este proyecto, nuestro papel es poner estas herramientas al servicio de los equipos sanitarios para que puedan transformar el modelo asistencial hacia un modelo más proactivo y eficiente. Concretamente, estas tecnologías facilitan la toma de decisión clínica y el seguimiento remoto de los pacientes, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y la de sus familias", afirma Alicia Cano, Digital Health Services Manager de MiniMed.

El nuevo modelo de atención a los pacientes pediátricos con diabetes tipo 1 se enmarca dentro de un proceso de transformación del modelo asistencial del Hospital Sant Joan de Déu, basado en la telemedicina y la telemonitorización de pacientes.