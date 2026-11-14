Puri Ruiz 14 NOV 2026 - 08:00h.

El portero de la Fiorentina, que ha pasado gran parte de su vida profesional fuera de España, siempre regresa a este pequeño municipio, en el que sus padres poseen propiedades

Edurne se sincera sobre su relación a distancia con David de Gea

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En la relación entre la cantante Edurne y el futbolista David de Gea, casados y padres de una hija, Yanay, no es la primera vez que se disparan los rumores de crisis. Mientras estos se disipan de nuevo o se confirman, el portero de la Fiorentina acaba de cumplir 36 años, y lo hace con su equipo en la zona baja de la tabla (ocupa la decimosexta posición). De Gea, que fue guardameta con el Atlético de Madrid, ha vivido también en Mánchester y en Florencia. Pero, al regresar a España, hay un sitio al que siempre vuelve porque constituye para él una suerte de refugio y de lugar de calma. Se trata del municipio en el vivió toda su infancia y adolescencia; el lugar en el que, según sus propias palabras, creció "en un entorno marcado por el deporte" y donde aprendió los valores de esfuerzo, humildad y trabajo en equipo que siempre lo han acompañado.

Un importante municipio manchego que vivió una época dorada a partir del siglo XVI

Aunque David nació circunstancialmente en Madrid, toda su vida antes de ser futbolista profesional transcurrió en Illescas. Su padre, José de Gea, también fue portero: militó en el Getafe cuando este estaba en Tercera División, y era quien lo llevaba a los entrenamientos. Sus primeras patadas al balón tuvieron lugar en este municipio de la comarca de La Sagra, que pertenece a Toledo pero que se encuentra a la misma distancia de la capital manchega que de la capital de España. De hecho, está a unos seis kilómetros de Casarrubuelos, el municipio madrileño en el que David dio sus primeros pasos en el fútbol cuando solo tenía 9 años.

Illescas es el tercer municipio más poblado de Toledo, solo superado por la capital de provincia y por Talavera de la Reina. Su historia se remonta, como poco, al siglo II a. de C., ya que hay restos de un poblado celtibérico y también romano. Su auge político y social vino en el siglo XVI, gracias al mecenazgo del famoso Cardenal Cisneros; no en vano, en esta población transcurren algunas de las obras más afamadas del Siglo de Oro, como ‘El caballero de Illescas’ y ‘La dama boba’, de Lope de Vega, y se menciona en la novela de Cervantes ‘Persiles y Sigismunda’.

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El Greco dejó allí su impronta

Pero su huella no se reduce solo a la literatura: en Illescas también están varias de las pocas obras de El Greco que no se encuentran en Toledo capital o en el Museo de El Prado. Todas ellas se conservan en el santuario de Nuestra Señora de la Caridad, iglesia del antiguo hospital del mismo nombre levantada en el año 1500 y uno de los monumentos más emblemáticos del casco histórico del municipio. Entre las cinco obras que alberga este edificio se encuentra ‘La coronación de la Virgen’.

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La iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción es otro de los tesoros arquitectónicos de la ciudad en la que creció David de Gea. Se trata de uno de los ejemplares de arte mudéjar más representativos de una zona en la que convivieron todas las culturas de la época. Construida entre los siglos XII y XIII, cuenta con remodelaciones más recientes y actualmente tiene el estatus de bien de interés cultural.

Un poco anterior a Santa María de la Asunción es el Arco de Ugena. También de estilo mudéjar, es lo único que se conserva del antiguo recinto amurallado que rodeaba la ciudad. Lo mandó construir el rey Alfonso VI entre los siglos XI y XII. En pleno centro histórico, en la plaza de los Infanzones, se erige un olmo milenario, conocido como Olmo del Milagro, cuyo origen se cree que se remonta al siglo XVI.

Pero Illescas es, además, por su estratégica ubicación geográfica, un lugar muy atractivo para situar allí distintos e importantísimos centros de logística de diversas multinacionales. Un motor para el empleo en la zona, que ha dado a la ciudad un nuevo impulso.